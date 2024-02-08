ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 на Авдіївському напрямку

Українські війська збили з переносного зенітно-ракетного комплексу російський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Знищено російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про знищення ворожого "Алігатора" на Авдіївському напрямку.
Воїни одного з механізованих підрозділів 7 лютого в операційній зоні ОСУВ “Таврія” знищили російський ударний вертоліт Ка-52.
Тарнавський повідомив, що росіяни зосереджують основні наступальні зусилля на Новопавлівському, Авдіївському та Оріхівському напрямках.
За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року РФ втратила 326 гелікоптерів з урахуванням цього Ка-52. Його приблизна вартість 16 млн доларів.
Обстановка в операційній зоні ОСУВ “Таврія”
За даними Тарнавського, за останню добу, РФ втратила в операційній зоні ОСУВ “Таврія” 409 окупантів та 34 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА.
Зокрема, це 7 танків, 11 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 1 вертоліт, 6 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки.
Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт росіян. Нейтралізовано або знищено 178 БпЛА різних типів.
За добу російський агресор завдав 56 авіаударів, провів 64 штурмові дії та вчинив 919 артобстрілів.
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