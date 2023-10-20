Хорватія передала Україні гелікоптери Мі-8. Що про них відомо

Що відомо про передачу гелікоптерів Мі-8

У Пентангоні відбулася зустріч міністрів оборони Хорватії Маріо Банозича та Міністра оборони США Ллойда Остіна.

Ми цінуємо непохитну відданість Хорватії надання допомоги Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвуваннях військової техніки, включаючи всі ваші гелікоптери Мі-8, - заявив Остін. Поширити

Також Остін зазначив, що Хорватія прогресувала протягом 30 років, подолавши наслідки війни 1990-х років. Він сказав, що це вимагає напруженої роботи та продуманої політики, а також готовності відкинути розбіжності та дивитися у майбутнє.

Ваше особисте лідерство, найбільш помітне в спільних зусиллях щодо надання допомоги Україні, захисту від російської агресії, демонструє нашу здатність відігравати кращу роль для нас і нашої нації для майбутніх поколінь. Хорватський народ і наш уряд розуміють це, і ми віддані цій справі стільки, скільки буде потрібно, - заявив Банозич. Поширити

До слова, ще у березні 2023 року Баножич, перебуваючи в Україні з неоголошеним візитом, зазначив, що Загреб опрацьовує питання надання Києву вертольотів Мі-8 та допомогу з розмінуванням. Дванадцять гелікоптерів Мі-8МТВ-1 та два Мі-8Т було виведено зі складу Збройних сил Хорватії.

У листопаді минулого року повідомлялося, що Міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ.

Як Україна використовувала гелікоптери Мі-8

Мі-8 — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Наймасовіший вертоліт з двома двигунами у світі, один з наймасовіших вертольотів в історії авіації.

Українські вертольоти Мі-8 відіграли важливу роль в обороні Маріуполя.

У вильотах брали участь 16 гелікоптерів Мі-8. Вони доставляли захисникам Маріуполя необхідне для продовження опору: зброю, боєприпаси, медикаменти, провіант. Під час одного з вильотів у Маріуполь доставили підкріплення з 72 бійців «Азова».

Загалом було 7 таких вильотів. Українські пілоти змогли подолати організовану росіянами систему протиповітряної оборони довкола міста. Кожен з екіпажів здійснив від 2 до 4 вильотів протягом місії. 2 вертольоти росіянам вдалося збити. Також вони змогли знищити гелікоптер, який вирушив на допомогу збитому екіпажу.