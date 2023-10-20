Хорватія передала Україні гелікоптери Мі-8. Що про них відомо

Хорватія в межах військової допомоги Україні передала вертольоти Мі-8.
Що відомо про передачу гелікоптерів Мі-8
У Пентангоні відбулася зустріч міністрів оборони Хорватії Маріо Банозича та Міністра оборони США Ллойда Остіна.
Також Остін зазначив, що Хорватія прогресувала протягом 30 років, подолавши наслідки війни 1990-х років. Він сказав, що це вимагає напруженої роботи та продуманої політики, а також готовності відкинути розбіжності та дивитися у майбутнє.
До слова, ще у березні 2023 року Баножич, перебуваючи в Україні з неоголошеним візитом, зазначив, що Загреб опрацьовує питання надання Києву вертольотів Мі-8 та допомогу з розмінуванням. Дванадцять гелікоптерів Мі-8МТВ-1 та два Мі-8Т було виведено зі складу Збройних сил Хорватії.
У листопаді минулого року повідомлялося, що Міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ.
Як Україна використовувала гелікоптери Мі-8
Мі-8 — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Наймасовіший вертоліт з двома двигунами у світі, один з наймасовіших вертольотів в історії авіації.
Українські вертольоти Мі-8 відіграли важливу роль в обороні Маріуполя.
У вильотах брали участь 16 гелікоптерів Мі-8. Вони доставляли захисникам Маріуполя необхідне для продовження опору: зброю, боєприпаси, медикаменти, провіант. Під час одного з вильотів у Маріуполь доставили підкріплення з 72 бійців «Азова».
Загалом було 7 таких вильотів. Українські пілоти змогли подолати організовану росіянами систему протиповітряної оборони довкола міста. Кожен з екіпажів здійснив від 2 до 4 вильотів протягом місії. 2 вертольоти росіянам вдалося збити. Також вони змогли знищити гелікоптер, який вирушив на допомогу збитому екіпажу.
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