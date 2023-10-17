Білий дім офіційно підтвердив передачу Україні ракет ATACMS
Категорія
Світ
Дата публікації

Білий дім офіційно підтвердив передачу Україні ракет ATACMS

США
Джерело:  PAP

США підтверджують передачу Україні ракет ATACMS. Але є один нюанс.

Білий дім офіційно підтвердив надання Україні ATACMS

США підтверджують передачу Україні ракет ATACMS. Але ракети, які отримала українська армія, мають радіус дії 165 кілометрів.

Про це заявила представниця Ради національної безпеки САШ Едріен Вотсон.

Зазначається, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний діяти на відстані до 165 кілометрів.

США нещодавно доставили в Україну ракети ATACMS радіусом дії до 100 миль (близько 165 км - ред.) в рамках нашої постійної підтримки українського народу від жорсткого вторгнення Росії, - заявила Вотсон.

За її словами, США вважають, що ракети ATACMS забезпечать значне збільшення бойових спроможностей України, адже дозволять вражати цілі, розташовані в глибині України, і позбавлять росіян можливості мати "прихисток" на окупованій території.

Ми сповнені рішучості продовжувати надавати Україні військову допомогу, необхідну їй для досягнення успіху на полі бою і боротьби за свободу і незалежність, - резюмувала Вотсон.

Українські військові вже використовують ракети ATACMS

ЗСУ 17 жовтня вдарили ракетами ATACMS по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Це стало першим випадком, коли надана США зброя була використана під час війни в Україні.

17 жовтня використання ракет ATACMS ЗСУ підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Глава держави подякував усім союзникам України за допомогу і зазначив, що сьогодні особлива подяка Сполученим Штатам Америки.

Тим часом у Повітряних силах заявили, що росіяни намагаються тримати гелікоптери та тактичну авіацію на аеродромах ближче до лінії фронту для своїх атак, тому ураження ворожої техніки в окупованих Луганську та Бердянську дуже важливе.

Пізніше Сили спеціальних операцій повідомили, що внаслідок спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських вертольотів, установку ППО, склад боєприпасів і багато іншого озброєння.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

  • дев’ять гелікоптерів різних модифікацій

  • спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах

  • пускова установка ППО

  • склад боєприпасів

  • пошкоджено злітні смуги аеродромів

Як повідомило Associated Press, Україна отримала менше дюжини далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки.

Журналісти уточнюють, що поява на фронті таких ракет дає Україні можливість завдавати ударів по російським цілям, що знаходяться на великій відстані. При цьому бійці ЗСУ залишаються у безпечній зоні.

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