Белый дом официально подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

США подтверждают передачу Украине ракет ATACMS. Но есть один аспект.

Белый дом официально подтвердил предоставление Украине ATACMS

США подтверждают передачу Украине ракет ATACMS. Но ракеты, полученные украинской армией, имеют радиус действия 165 километров.

Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности САШ Эдриен Уотсон.

Отмечается, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный действовать на расстоянии до 165 километров.

США недавно доставили в Украину ракеты ATACMS радиусом действия до 100 миль (около 165 км – ред.) в рамках нашей постоянной поддержки украинского народа от жесткого вторжения России, – заявила Уотсон. Поделиться

По ее словам, США считают, что ракеты ATACMS обеспечат значительное увеличение боевых возможностей Украины, ведь позволят поражать цели, расположенные в глубине Украины, и лишат россиян возможности иметь "приют" на оккупированной территории.

Мы полны решимости продолжать оказывать Украине военную помощь, необходимую ей для достижения успеха на поле боя и борьбы за свободу и независимость, – резюмировала Уотсон. Поделиться

Украинские военные уже используют ракеты ATACMS

ВСУ 17 октября ударили ракетами ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Это стало первым случаем, когда предоставленное США оружие было использовано во время войны в Украине.

17 октября использование ракет ATACMS ВСУ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Глава государства поблагодарил всех союзников Украины за помощь и отметил, что сегодня особая благодарность Соединенным Штатам Америки.

Между тем в Воздушных силах заявили, что россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию на аэродромах ближе к линии фронта для своих атак, поэтому поражение вражеской техники в Луганске и Бердянске очень важно.

Позже Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов и многое другое вооружение.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций

специальная техника, которая находилась на аэродромах

пусковая установка ПВО

склад боеприпасов

повреждены взлетные полосы аэродромов

Как сообщило Associated Press, Украина получила меньше дюжины дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки.

Журналисты уточняют, что появление на фронте таких ракет дает Украине возможность наносить удары по находящимся на большом расстоянии российским целям. При этом бойцы ВСУ остаются в безопасной зоне.