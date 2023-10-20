Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8. Что о них известно

Хорватия в рамках военной помощи Украине передала вертолеты Ми-8.
Что известно о передаче вертолетов Ми-8
В Пентангоне состоялась встреча министров обороны Хорватии Марио Банозича и министра обороны США Ллойда Остина.
Также Остин отметил, что Хорватия прогрессировала в течение 30 лет, преодолев последствия войны 1990-х. Он сказал, что это требует напряженной работы и продуманной политики, а также готовности отбросить разногласия и смотреть в будущее.
К слову, еще в марте 2023 года Баножич, находясь в Украине с необъявленным визитом, отметил, что Загреб прорабатывает вопросы предоставления Киеву вертолетов Ми-8 и разминирования. Двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.
Как Украина использовала вертолеты Ми-8
Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Самый массовый вертолет с двумя двигателями в мире, один из самых массовых вертолетов в истории авиации.
Украинские вертолеты Ми-8 сыграли немаловажную роль в обороне Мариуполя.
В вылетах участвовали 16 вертолетов Ми-8. Они доставляли защитникам Мариуполя необходимое для продолжения сопротивления оружие, боеприпасы, медикаменты, провиант. В один из вылетов в Мариуполь доставили подкрепление из 72 бойцов «Азова».
В общей сложности было 7 таких вылетов. Украинские пилоты смогли преодолеть организованную россиянами систему противовоздушной обороны вокруг города. Каждый из экипажей совершил от 2 до 4 вылетов в течение миссии. 2 вертолета россиянам удалось сбить. Также они смогли уничтожить вертолет, который отправился на помощь сбитому экипажу.
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