Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8. Что о них известно

Что известно о передаче вертолетов Ми-8

В Пентангоне состоялась встреча министров обороны Хорватии Марио Банозича и министра обороны США Ллойда Остина.

Мы ценим непреклонную преданность Хорватии оказанию помощи Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военной техники, включая все ваши вертолеты Ми-8, - заявил Остин. Поделиться

Также Остин отметил, что Хорватия прогрессировала в течение 30 лет, преодолев последствия войны 1990-х. Он сказал, что это требует напряженной работы и продуманной политики, а также готовности отбросить разногласия и смотреть в будущее.

Ваше личное лидерство, наиболее заметное в совместных усилиях по оказанию помощи Украине, защите от российской агрессии, демонстрирует нашу способность играть лучшую роль для нас и нашей нации для будущих поколений. Хорватский народ и наше правительство понимают это, и мы преданы этому делу столько, сколько потребуется, - заявил Банозич. Поделиться

К слову, еще в марте 2023 года Баножич, находясь в Украине с необъявленным визитом, отметил, что Загреб прорабатывает вопросы предоставления Киеву вертолетов Ми-8 и разминирования. Двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.

Как Украина использовала вертолеты Ми-8

Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Самый массовый вертолет с двумя двигателями в мире, один из самых массовых вертолетов в истории авиации.

Украинские вертолеты Ми-8 сыграли немаловажную роль в обороне Мариуполя.

В вылетах участвовали 16 вертолетов Ми-8. Они доставляли защитникам Мариуполя необходимое для продолжения сопротивления оружие, боеприпасы, медикаменты, провиант. В один из вылетов в Мариуполь доставили подкрепление из 72 бойцов «Азова».

В общей сложности было 7 таких вылетов. Украинские пилоты смогли преодолеть организованную россиянами систему противовоздушной обороны вокруг города. Каждый из экипажей совершил от 2 до 4 вылетов в течение миссии. 2 вертолета россиянам удалось сбить. Также они смогли уничтожить вертолет, который отправился на помощь сбитому экипажу.