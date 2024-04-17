На аэродроме "Кряж" в российском городе Самара 17 апреля уничтожен транспортный вертолет Ми-8.
В России уничтожили вертолет Ми-8
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает об уничтожении вертолета.
Отмечается, что российские войска использовали указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава.
Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.
Больше информации об уничтожении вертолета в ГУР не сообщили.
На аэродроме в Джанкое раздавались взрывы
В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма раздались взрывы и возник пожар.
РосСМИ сообщают о прилете по военному аэродрому баллистики (ATACMS) и ракетам Storm Shadow.
На аэродроме Джанкой дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВКС и ПВО Южного военного округа, три авиационных эскадрилья.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-