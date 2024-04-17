В России уничтожили вертолет Ми-8 на аэродроме "Кряж" в городе Самара — видео
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Проиcшествия
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В России уничтожили вертолет Ми-8 на аэродроме "Кряж" в городе Самара — видео

ГУР
Ми-8
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На аэродроме "Кряж" в российском городе Самара 17 апреля уничтожен транспортный вертолет Ми-8.

В России уничтожили вертолет Ми-8

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает об уничтожении вертолета.

Отмечается, что российские войска использовали указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава.

Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

Больше информации об уничтожении вертолета в ГУР не сообщили.

На аэродроме в Джанкое раздавались взрывы

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма раздались взрывы и возник пожар.

РосСМИ сообщают о прилете по военному аэродрому баллистики (ATACMS) и ракетам Storm Shadow.

На аэродроме Джанкой дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВКС и ПВО Южного военного округа, три авиационных эскадрилья.

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