На аэродроме "Кряж" в российском городе Самара 17 апреля уничтожен транспортный вертолет Ми-8.

В России уничтожили вертолет Ми-8

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает об уничтожении вертолета.

Отмечается, что российские войска использовали указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава.

Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

Больше информации об уничтожении вертолета в ГУР не сообщили.

На аэродроме в Джанкое раздавались взрывы

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма раздались взрывы и возник пожар.

РосСМИ сообщают о прилете по военному аэродрому баллистики (ATACMS) и ракетам Storm Shadow.