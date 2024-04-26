ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве — видео
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ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве — видео

ГУР
Ка-32
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об уничтожении российского вертолета Ка-32 ночью 26 апреля на аэродроме «Остафьево» в Москве.

Уничтожение российского Ка-32 на аэродроме в Москве

В ГУР сообщили, что в ночь на 26 апреля 2024 на аэродроме «Остафьево» Министерства обороны РФ в Москве уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32.

Как отмечает разведка, аэродром принадлежит МО РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру ОАО "Газпром".

Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности для поддержки операций российской оккупационной армии.

По данным Генштаба ВСУ, РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине 325 своих вертолетов и 348 самолетов

Операции ГУР на территории РФ

17 апреля в ГУР сообщили, что в российской Самаре уничтожен вертолет Ми-8, которым оккупанты перевозили оружие и личный склад для войны в Украине.

17 апреля 2024 года на аэродроме "Кряж" в городе Самара уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Агрессор использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава, — говорилось в сообщении.

Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

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