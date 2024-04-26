Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об уничтожении российского вертолета Ка-32 ночью 26 апреля на аэродроме «Остафьево» в Москве.
Уничтожение российского Ка-32 на аэродроме в Москве
В ГУР сообщили, что в ночь на 26 апреля 2024 на аэродроме «Остафьево» Министерства обороны РФ в Москве уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32.
Как отмечает разведка, аэродром принадлежит МО РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру ОАО "Газпром".
По данным Генштаба ВСУ, РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине 325 своих вертолетов и 348 самолетов
Операции ГУР на территории РФ
17 апреля в ГУР сообщили, что в российской Самаре уничтожен вертолет Ми-8, которым оккупанты перевозили оружие и личный склад для войны в Украине.
Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.
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