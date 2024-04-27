ГУР атаковало новейшую РЛС армии РФ стоимостью более 5 млн долл — видео

Украинские защитники атаковали одну из новейших радиолокационных станций россиян "Подлет". Ее стоимость составляет более 5 млн. долларов.

Как ГУР атаковало ценную РЛС россиян

Группа ГУР "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБРАР "Черный лес" обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет".

Была атакована антенно-фидерная установка и дизельная станция, питавшая комплекс.

Как отмечает разведка, "Подлет" — относительно новая РЛС россиян. На вооружение русской армии ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость станции свыше 700 млн. рублей или свыше 5 млн. долларов.

Эту систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1124 российских захватчика, а по технике уничтожено:

танков — 7268 (+6) ед;

боевых бронированных машин — 13971 (+14) ед;

артиллерийских систем — 11905 (+38) ед;

РСЗО — 1049 ед.;

средства ПВО — 775 (+3) ед;

самолетов — 348 ед.;

вертолетов — 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 9485 (+24) ед;

крылатые ракеты — 2124 (+5) ед;

корабли/катера — 26 ед.;

подводные лодки — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 16019 (+35) ед;

специальная техника — 1968 (+6) ед.