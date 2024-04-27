ГУР атаковало новейшую РЛС армии РФ стоимостью более 5 млн долл — видео

Украинские защитники атаковали одну из новейших радиолокационных станций россиян "Подлет". Ее стоимость составляет более 5 млн. долларов.
Как ГУР атаковало ценную РЛС россиян
Группа ГУР "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБРАР "Черный лес" обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет".
Была атакована антенно-фидерная установка и дизельная станция, питавшая комплекс.
Как отмечает разведка, "Подлет" — относительно новая РЛС россиян. На вооружение русской армии ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость станции свыше 700 млн. рублей или свыше 5 млн. долларов.
Эту систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1124 российских захватчика, а по технике уничтожено:
танков — 7268 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 13971 (+14) ед;
артиллерийских систем — 11905 (+38) ед;
РСЗО — 1049 ед.;
средства ПВО — 775 (+3) ед;
самолетов — 348 ед.;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9485 (+24) ед;
крылатые ракеты — 2124 (+5) ед;
корабли/катера — 26 ед.;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 16019 (+35) ед;
специальная техника — 1968 (+6) ед.
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