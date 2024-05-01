Аналітики порталу Defence Express зазначають, що удари українських БпЛА по НПЗ у Рязанській області демонструють нездатність Росії захистити регіон засобами ППО.

Росія не здатна захистити стратегічні об’єкти в Рязанській області від атак БпЛА

Аналітики нагадують, що додатковим свідченням цього також слугує тогорічне ураження авіабази "Дягилево".

Автори матеріалу вказують, що пряма відстань до Рязанського НПЗ від кордону України становить понад 450 км.

Але попри дальність та можливість завдання методичних ударів, головним маркером реальної ситуації є й те, що у Рязані знаходиться авіабаза "Дягилево”, — підкреслюється у матеріалі. Поширити

Аналітики зазначають, що на даній авіабазі знаходиться Центр бойового використання та перенавчання особового складу, 203-й полк авіазаправників, а також базувались Ту-22М3.

Але після того, як у вересні 2023 року деякі з цих дальніх бомбардувальників на цій авіабазі були уражені конвертованим Ту-141 "Стриж", РФ, скоріш за все, їх звідти вивела, — наголошується у публікації. Поширити

Крім того, відомо, що також цей аеродром використовується 360-м авіаремонтним заводом, що спеціалізується на Ту-22М3, Ту-95МС та Ил-76 та машинах на його базі.

Тобто сам нафтопереробний завод, а також інші об'єкти у Рязані є стратегічними для РФ. Але попри методичні удари України у РФ не змогли реалізувати надійну протиповітряну оборону, — роблять висновок аналітики. Поширити

Що відомо про атаки українських БпЛА по НПЗ в Рязанській та Воронезькій областях

У ніч на 1 травня Рязанський нафтопереробний завод та НПЗ у Воронезькій області уразили безпілотники ГУР МО України.

Про факт атаки першими заявили губернатор Рязанської області Павло Малков та губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За словами місцевих мешканців, дрони влучили у НПЗ близько 03:00. Спочатку люди почули гучний гул, а потім прогриміли два вибухи.

Російська влада досі приховує кількість БПЛА, які долетіли до ворожих НПЗ, однак продовжує запевняти, що частину з них вдалося збити.

Варто звернути увагу на те, що Рязанський нафтопереробний завод знаходиться під контролем НК "Роснафти". Більшість продуктів нафтопереробки експортується.