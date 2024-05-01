Як приклад — Т-90 їсть на добу у межах до 1 тони дизельного пального та 100 кілограмів мастила. У зоні окупації близько 3000 танків, це 3000 тонн на добу, не враховуючи автомобілі, генератори, інші види техніки. Якби це все йшло в гору, то може дійти до того, що просто не буде палива. Крім того, воно дорожчатиме для населення, а це тиск. І найголовніше — це ревізія їхньої системи ППО. Вони розпіарили на весь світ свої комплекси, але вони не готові збивати дрібні БПЛА. Це удар по їхньому іміджу як виробнику зброї у світі, — зазначає експерт.