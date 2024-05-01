Як атаки українських БпЛА по НПЗ в РФ впливають на ситуацію на фронті — відповідь експерта
Категорія
Україна
Дата публікації

Як атаки українських БпЛА по НПЗ в РФ впливають на ситуацію на фронті — відповідь експерта

Атаки по НПЗ в РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Петра Черника, атаки українських БпЛА по НПЗ на території Росії можуть вплинути на бойові дії окупаційної армії в Україні. 

Як атаки по НПЗ на території РФ впливають на ситуацію на фронті

Я б не сказав, що вони залишилися без бензину, у них 30 великих НПЗ і близько 50 малих. Потрібно, щоб відбулося щось подібне до того, що було у Другій світовій війні, коли американці знищили 12 заводів німців. На цей час ми зачепили до 15% їхньої нафтопереробної галузі. Аби там дійсно почало щось горіти, цей коефіцієнт треба підіймати до 30-50%, — пояснює аналітик.

Черник підкреслив, що атаки українських БпЛА по російських НПЗ створюють одразу 3 проблеми для Кремля.

Як приклад — Т-90 їсть на добу у межах до 1 тони дизельного пального та 100 кілограмів мастила. У зоні окупації близько 3000 танків, це 3000 тонн на добу, не враховуючи автомобілі, генератори, інші види техніки. Якби це все йшло в гору, то може дійти до того, що просто не буде палива. Крім того, воно дорожчатиме для населення, а це тиск. І найголовніше — це ревізія їхньої системи ППО. Вони розпіарили на весь світ свої комплекси, але вони не готові збивати дрібні БПЛА. Це удар по їхньому іміджу як виробнику зброї у світі, — зазначає експерт.

За його словами, велика кількість українських БпЛА здатна вражати стратегічні цілі на території країни-агресорки.

Якщо долітає 30% — це вже фантастичний результат, не буває так, щоб долітали всі 100%. Щось відхиляється, щось збивається. Ми насміхаємося над мангалами, які вони раніше приварювали до танку, а зараз будують на НПЗ. Але коли легкий безпілотник у ньому застрягає, а вибухівка не спрацьовує, то ми не можемо говорити про великий коефіцієнт успішності. Але ми навчаємося і найголовніше, що ця больова точка РФ знайдена, — наголосив експерт.

Що відомо про результати останніх атак дронів ГУР та СБУ по НПЗ в РФ

За інформацією журналістів видання “РБК-Україна” із посиланням на представників спецслужб, атака дронів по НПЗ у Рязанській області була проведена Головним управлінням розвідки Міноборони України.

За словами очевидців, атака сталася близько третьої години ранку. Повідомляється, що було чутно гул, а потім сталося кілька вибухів.

Наразі на нафтопереробному заводі працюють співробітники оперативних служб. За попередніми даними, постраждалих немає. Офіційного підтвердження поки що немає, — заявляють російські Telegram-канали.

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