За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Петра Черника, атаки українських БпЛА по НПЗ на території Росії можуть вплинути на бойові дії окупаційної армії в Україні.
Як атаки по НПЗ на території РФ впливають на ситуацію на фронті
Черник підкреслив, що атаки українських БпЛА по російських НПЗ створюють одразу 3 проблеми для Кремля.
За його словами, велика кількість українських БпЛА здатна вражати стратегічні цілі на території країни-агресорки.
Що відомо про результати останніх атак дронів ГУР та СБУ по НПЗ в РФ
За інформацією журналістів видання “РБК-Україна” із посиланням на представників спецслужб, атака дронів по НПЗ у Рязанській області була проведена Головним управлінням розвідки Міноборони України.
За словами очевидців, атака сталася близько третьої години ранку. Повідомляється, що було чутно гул, а потім сталося кілька вибухів.
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