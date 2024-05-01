По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Петра Черника, атаки украинских БПЛА по НПЗ на территории России могут повлиять на боевые действия оккупационной армии в Украине.
Как атаки по НПЗ на территории РФ влияют на ситуацию на фронте
Черник подчеркнул, что атаки украинских БПЛА по российским НПЗ создают сразу три проблемы для Кремля.
По его словам, большое количество украинских БПЛА способно поражать стратегические цели на территории страны-агрессорки.
Что известно о результатах последних атак дронов ГУР и СБУ по НПЗ в РФ
По информации журналистов издания "РБК-Украина" со ссылкой на представителей спецслужб, атака дронов по НПЗ в Рязанской области была проведена Главным управлением разведки Минобороны Украины.
По словам очевидцев, атака произошла около трех часов утра. Сообщается, что был слышен гул, а затем произошло несколько взрывов.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-