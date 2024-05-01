Как атаки украинских БпЛА по НПЗ в РФ влияют на ситуацию на фронте — ответ эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

Как атаки украинских БпЛА по НПЗ в РФ влияют на ситуацию на фронте — ответ эксперта

Атаки по НПЗ в РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Петра Черника, атаки украинских БПЛА по НПЗ на территории России могут повлиять на боевые действия оккупационной армии в Украине.

Как атаки по НПЗ на территории РФ влияют на ситуацию на фронте

Я бы не сказал, что они остались без бензина, у них 30 больших НПЗ и около 50 малых. Нужно, чтобы произошло нечто подобное тому, что было во Второй мировой войне, когда американцы уничтожили 12 заводов немцев. В настоящее время мы затронули до 15% их нефтеперерабатывающей отрасли. Чтобы там действительно начало что-то гореть, этот коэффициент нужно поднимать до 30-50%, — объясняет аналитик.

Черник подчеркнул, что атаки украинских БПЛА по российским НПЗ создают сразу три проблемы для Кремля.

В качестве примера Т-90 ест в сутки в пределах до 1 тонны дизельного топлива и 100 килограммов масла. В зоне оккупации около 3000 танков, это 3000 тонн в сутки, не считая автомобилей, генераторов, других видов техники. Если бы это все шло в гору, может дойти до того, что просто не будет топлива. Кроме того, оно будет дорожать для населения, а это давление. И самое главное — это ревизия их системы ПВО. Они распиарили на весь мир свои комплексы, но они не готовы сбивать маленькие БПЛА. Это удар по их имиджу как производителю оружия в мире, отмечает эксперт.

По его словам, большое количество украинских БПЛА способно поражать стратегические цели на территории страны-агрессорки.

Если долетает 30%, это уже фантастический результат, не бывает так, чтобы долетали все 100%. Что-то отклоняется, что-то сбивается. Мы насмехаемся над мангалами, которые они раньше приваривали в танк, а сейчас строят на НПЗ. Но когда легкий беспилотник в нем застревает, а взрывчатка не срабатывает, мы не можем говорить о большом коэффициенте успешности. Но мы учимся и самое главное, что эта болевая точка РФ найдена, — подчеркнул эксперт.

Что известно о результатах последних атак дронов ГУР и СБУ по НПЗ в РФ

По информации журналистов издания "РБК-Украина" со ссылкой на представителей спецслужб, атака дронов по НПЗ в Рязанской области была проведена Главным управлением разведки Минобороны Украины.

По словам очевидцев, атака произошла около трех часов утра. Сообщается, что был слышен гул, а затем произошло несколько взрывов.

В настоящее время на нефтеперерабатывающем заводе работают сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, пострадавших нет. Официального подтверждения пока нет, — заявляют российские Telegram-каналы.

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