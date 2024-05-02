АТЕШ обнаружил состав ракет для ПВО армии РФ в Севастополе — фото

Что разведал АТЕШ в Севастополе

Как отмечают партизаны, они разведали парк военной техники и состав ракетного вооружения 12 зенитного полка 31 дивизии ПВО.

Координаты: 44.5171832 33.4875704.

Мы изучили график патрулей, слабые места в защите части и камеры наблюдения. Эти составы являются приоритетной целью. Ведь из-за отсутствия ракет их система ПВО станет недейственной, — сообщает АТЕШ. Поделиться

Военные РФ активизировали строительство оборонных укреплений по всему Крыму

Ранее партизаны сообщали, что российские военные активизировали строительство фортификационных сооружений по всей территории Крыма, в том числе у береговой линии, на админгранице с Херсонщиной и в центре полуострова.

Агенты движения обнаружили новые окопы, а также информируют о том, что оккупанты укрепляют старые окопы и усиливают охрану логистических объектов в Крыму.

По мнению партизан, это происходит на фоне поступления военной и финансовой помощи Украине со стороны союзников.