АТЕШ обнаружил состав ракет для ПВО армии РФ в Севастополе — фото
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ обнаружил состав ракет для ПВО армии РФ в Севастополе — фото

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Источник:  АТЕШ

Партизаны продолжают разведку военной техники окупантов в Крыму.

Что разведал АТЕШ в Севастополе

Как отмечают партизаны, они разведали парк военной техники и состав ракетного вооружения 12 зенитного полка 31 дивизии ПВО.

Координаты: 44.5171832 33.4875704.

Мы изучили график патрулей, слабые места в защите части и камеры наблюдения. Эти составы являются приоритетной целью. Ведь из-за отсутствия ракет их система ПВО станет недейственной, — сообщает АТЕШ.

Военные РФ активизировали строительство оборонных укреплений по всему Крыму

Ранее партизаны сообщали, что российские военные активизировали строительство фортификационных сооружений по всей территории Крыма, в том числе у береговой линии, на админгранице с Херсонщиной и в центре полуострова.

Агенты движения обнаружили новые окопы, а также информируют о том, что оккупанты укрепляют старые окопы и усиливают охрану логистических объектов в Крыму.

По мнению партизан, это происходит на фоне поступления военной и финансовой помощи Украине со стороны союзников.

Новости о скором поступлении на вооружение СОУ баллистических ракет ATACMS очень беспокоят российские власти. Ведь эти ракеты в сочетании с истребителями F-16 и другими средствами могут уничтожить так называемый "Крымский мост", что кардинально изменит ситуацию на поле боя, — предполагают партизаны.

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