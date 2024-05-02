АТЕШ обнаружил состав ракет для ПВО армии РФ в Севастополе — фото

Партизаны продолжают разведку военной техники окупантов в Крыму.
Что разведал АТЕШ в Севастополе
Как отмечают партизаны, они разведали парк военной техники и состав ракетного вооружения 12 зенитного полка 31 дивизии ПВО.
Координаты: 44.5171832 33.4875704.
Военные РФ активизировали строительство оборонных укреплений по всему Крыму
Ранее партизаны сообщали, что российские военные активизировали строительство фортификационных сооружений по всей территории Крыма, в том числе у береговой линии, на админгранице с Херсонщиной и в центре полуострова.
Агенты движения обнаружили новые окопы, а также информируют о том, что оккупанты укрепляют старые окопы и усиливают охрану логистических объектов в Крыму.
По мнению партизан, это происходит на фоне поступления военной и финансовой помощи Украине со стороны союзников.
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