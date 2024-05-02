АТЕШ виявив склад ракет для ППО армії РФ в Севастополі — фото

Партизани продовжують розвідку військової техніки окупантів в Криму.
Що розвідав АТЕШ в Севастополі
Як зазначають партизани, вони розвідали парк військової техніки та склад ракетного озброєння 12 зенітного полку 31 дивізії ППО.
Координати: 44.5171832 33.4875704.
Військові РФ активізували будівництво оборонних укріплень по всьому Криму
Раніше партизани повідомляли, що російські військові активізували будівництво фортифікаційних споруд по всій території Криму, у тому числі біля берегової лінії, на адмінкордоні з Херсонщиною та в центрі півострова.
Агенти руху виявили нові окопи, а також інформують про те, що окупанти зміцнюють старі окопи та посилюють охорону логістичних об'єктів у Криму.
На думку партизан, це відбувається на тлі надходження військової та фінансової допомоги для України з боку союзників.
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