АТЕШ виявив склад ракет для ППО армії РФ в Севастополі — фото

Що розвідав АТЕШ в Севастополі

Як зазначають партизани, вони розвідали парк військової техніки та склад ракетного озброєння 12 зенітного полку 31 дивізії ППО.

Координати: 44.5171832 33.4875704.

Ми вивчили графік патрулів, слабкі місця у захисті частини та камери спостереження. Ці склади є пріоритетною метою. Адже через відсутність ракет, їхня система ППО стане недієвою, — повідомляє АТЕШ. Поширити

Військові РФ активізували будівництво оборонних укріплень по всьому Криму

Раніше партизани повідомляли, що російські військові активізували будівництво фортифікаційних споруд по всій території Криму, у тому числі біля берегової лінії, на адмінкордоні з Херсонщиною та в центрі півострова.

Агенти руху виявили нові окопи, а також інформують про те, що окупанти зміцнюють старі окопи та посилюють охорону логістичних об'єктів у Криму.

На думку партизан, це відбувається на тлі надходження військової та фінансової допомоги для України з боку союзників.