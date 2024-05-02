АТЕШ виявив склад ракет для ППО армії РФ в Севастополі — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ виявив склад ракет для ППО армії РФ в Севастополі — фото

ппо
Джерело:  АТЕШ

Партизани продовжують розвідку військової техніки окупантів в Криму.

Що розвідав АТЕШ в Севастополі

Як зазначають партизани, вони розвідали парк військової техніки та склад ракетного озброєння 12 зенітного полку 31 дивізії ППО.

Координати: 44.5171832 33.4875704.

Ми вивчили графік патрулів, слабкі місця у захисті частини та камери спостереження. Ці склади є пріоритетною метою. Адже через відсутність ракет, їхня система ППО стане недієвою, — повідомляє АТЕШ.

Військові РФ активізували будівництво оборонних укріплень по всьому Криму

Раніше партизани повідомляли, що російські військові активізували будівництво фортифікаційних споруд по всій території Криму, у тому числі біля берегової лінії, на адмінкордоні з Херсонщиною та в центрі півострова.

Агенти руху виявили нові окопи, а також інформують про те, що окупанти зміцнюють старі окопи та посилюють охорону логістичних об'єктів у Криму.

На думку партизан, це відбувається на тлі надходження військової та фінансової допомоги для України з боку союзників.

Новини про швидке надходження на озброєння СОУ балістичних ракет ATACMS дуже турбують російську владу. Адже ці ракети, у поєднанні з винищувачами F-16 та іншими засобами, можуть знищити так званий "Кримський міст", що кардинально змінить ситуацію на полі бою, — припускають партизани.

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