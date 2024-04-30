АТЕШ озвучив подробиці нічних ударів ЗСУ по окупантах у Криму

Рух кримськотатарського опору АТЕШ розвідав деталі успішних повітряних атак ЗСУ по військових об'єктах окупантів у Джанкої та Сімферополі.

АТЕШ дізнався подробиці про нічні удари ЗСУ у Криму

Агенти АТЕШ розвідали нову інформацію про спецоперацію Повітряних сил ЗСУ у Криму в ніч проти 30 квітня.

Сьогодні вночі в Криму справді було спекотно. Наші агенти серед військових ЗС Росії повідомляють про п'ять ударів по аеродрому Джанкой. Багато поранених та ліквідованих окупантів.

Було здійснено комбінований удар БПЛА та ракет по військових об'єктах. Агенти також повідомляли про вибухи у Генічеському та Червоногвардійському районах, а також у Сімферополі.

Працюємо над тим, щоб отримати більш детальну інформацію. Також чекаємо на офіційну інформацію від Сил оборони України. Поширити

Що відомо про одну з найбільш захищених нафтобаз РФ в окупованому Криму

Зазначається, що партизани АТЕШ протягом кількох місяців слідкували за однією з найбільших нафтобаз, які використовує окупаційна армія РФ у Джанкої.

Протягом багатьох місяців, починаючи з кінця минулого року, наші агенти проводили розвідку та стеження за нафтобазою у Джанкої, — йдеться у повідомленні АТЕШ. Поширити

Зокрема, партизанам вдалось встановити логістичні маршрути і техніку, якою російські окупанти перевозять нафтопродукти з нафтобази в Джанкої.