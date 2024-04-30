Какие системы ПВО нужны Украине для сбивания российских "Кинжалов" — ответ аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Какие системы ПВО нужны Украине для сбивания российских "Кинжалов" — ответ аналитиков

"Кинжал"
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Источник:  Эспрессо

Чтобы сбить российскую ракету "Кинжал" на любом этапе полета, Украине нужны американские противоракетные комплексы THAAD.

ПВО THAAD уничтожает "Кинжалы"

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский отметил, что россияне имеют возможность продолжать производить баллистические ракеты "Кинжал"

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

К сожалению, россияне могут продолжать производить "Кинжалы". Потому что один из важных пунктов, который мы не учитываем, это то, что россияне сделали значительный шаг в работе по импортозамещению, чтобы быть независимыми от поставки в обход санкций. К примеру, начали делать собственную электронику. Темпы, с которыми россияне наносят удары по нашей энергетической инфраструктуре, могут указывать на то, что мы не все знаем о российском ракетном арсенале или об их возможностях по изготовлению ракет.

Иван Киричевский

Иван Киричевский

Военный эксперт

По словам военного эксперта, чтобы сбить "Кинжал" на любом этапе полета, нам нужны американские противоракетные комплексы THAAD.

Что касается возможности или невозможности сбивать "кинжалы", то можно высказывать только предположение. Чтобы сбить такую ракету, окно возможностей возникает тогда, когда падает скорость полета до приемлемых показателей и только на последних километрах или последних секундах полета до цели. То есть, чтобы сбить ракету у цели, там должен стоять Patriot. Соответственно, "Кинжал" может лететь над Киевом в сторону западной Украины, и там еще нет возможности сбить "Кинжал".

Чтобы сбить "Кинжал" на любом этапе полета, нам нужны противоракетные комплексы THAAD. Одна такая батарея стоит 2 млрд долл, но это оправданные затраты.

Сколько ракет "Кинжал" осталось на вооружении в России

Отмечается, что в этот перечень входят и 6 "Кинжалов", которыми российские оккупанты атаковали Украину 11 апреля. Однако точный подсчет таких аэробалистических ракет, примененных по территории нашей страны, ведут Воздушные силы ВСУ.

В то же время командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ заявлял, что украинские бойцы за все время большой войны сбили 25 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

В свою очередь Андрей Черняк для 24 канала сообщил, что по состоянию на начало апреля у России может быть на вооружении около 80 "Кинжалов". По его словам, каждый месяц россияне производят несколько единиц такого типа ракет.

В среднем 4-5 ракет в месяц, — отмечал представитель ГУР.

Поэтому, опираясь на информацию украинской разведки, можно сказать, что за последние четыре месяца РФ использовала более половины "Кинжалов" от нынешнего запаса.

Кроме того, Андрей Черняк замечал, что во время массированных ударов по украинской энергетике оккупанты использовали ракеты, которые были изготовлены недавно. Он предупредил, что в ближайшие недели возможна еще одна или две атаки противника, одна из них уже произошла 11 апреля.

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