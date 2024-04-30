Какие системы ПВО нужны Украине для сбивания российских "Кинжалов" — ответ аналитиков

Чтобы сбить российскую ракету "Кинжал" на любом этапе полета, Украине нужны американские противоракетные комплексы THAAD.
ПВО THAAD уничтожает "Кинжалы"
Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский отметил, что россияне имеют возможность продолжать производить баллистические ракеты "Кинжал"
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
По словам военного эксперта, чтобы сбить "Кинжал" на любом этапе полета, нам нужны американские противоракетные комплексы THAAD.
Чтобы сбить "Кинжал" на любом этапе полета, нам нужны противоракетные комплексы THAAD. Одна такая батарея стоит 2 млрд долл, но это оправданные затраты.
Сколько ракет "Кинжал" осталось на вооружении в России
Отмечается, что в этот перечень входят и 6 "Кинжалов", которыми российские оккупанты атаковали Украину 11 апреля. Однако точный подсчет таких аэробалистических ракет, примененных по территории нашей страны, ведут Воздушные силы ВСУ.
В то же время командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ заявлял, что украинские бойцы за все время большой войны сбили 25 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
В свою очередь Андрей Черняк для 24 канала сообщил, что по состоянию на начало апреля у России может быть на вооружении около 80 "Кинжалов". По его словам, каждый месяц россияне производят несколько единиц такого типа ракет.
В среднем 4-5 ракет в месяц, — отмечал представитель ГУР.
Поэтому, опираясь на информацию украинской разведки, можно сказать, что за последние четыре месяца РФ использовала более половины "Кинжалов" от нынешнего запаса.
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