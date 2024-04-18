Сколько ракет "Кинжал" осталось на вооружении в России — данные ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что с начала полномасштабной войны РФ выпустила по территории Украины более 80 ракет "Кинжал". По его словам, столько же ракет может оставаться на вооружении в РФ.

Сколько ракет "Кинжал" осталось на вооружении в России

Отмечается, что в этот перечень входят и 6 "Кинжалов", которыми российские оккупанты атаковали Украину 11 апреля. Однако точный подсчет таких аэробалистических ракет, примененных по территории нашей страны, ведут Воздушные силы ВСУ.

В то же время командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ заявлял, что украинские бойцы за все время большой войны сбили 25 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

В свою очередь Андрей Черняк для 24 канала сообщил, что по состоянию на начало апреля у России может быть на вооружении около 80 "Кинжалов". По его словам, каждый месяц россияне производят несколько единиц такого типа ракет.

В среднем 4-5 ракет в месяц, — отмечал представитель ГУР. Поделиться

Поэтому, опираясь на информацию украинской разведки, можно сказать, что за последние четыре месяца РФ использовала более половины "Кинжалов" от нынешнего запаса.

Кроме того, Андрей Черняк замечал, что во время массированных ударов по украинской энергетике оккупанты использовали ракеты, которые были изготовлены недавно. Он предупредил, что в ближайшие недели возможна еще одна или две атаки противника, одна из них уже произошла 11 апреля.

Использование Россией ракет "Кинжал" по Украине

Известно, что утром 11 апреля Россия массированно атаковала Украину, применив ракеты Х-101, Кинжалы и другие средства. В результате этого была полностью разрушена Трипольская ТЭС, которая была самой мощной электростанцией в Киевской области.

Также в конце марта российские оккупанты повторно атаковали Львовщину "Кинжалами".