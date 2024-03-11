Украина хочет конфисковать имущество российского производителя ракет "Кинжал"
Категория
Украина
Дата публикации

Украина хочет конфисковать имущество российского производителя ракет "Кинжал"

Министерство юстиции Украины
ракета "Кинжал"
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Представители Минюста обратились в Высший антикоррупционный суд с требованием разрешить конфискацию имущества российской компании-производителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" и вертолетов.

Что известно о конфискации имущества производителя "Кинжалов"

В Минюсте отмечают, что планируется применить санкции против акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения".

Среди третьих лиц обнаружены:

  • акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы";

  • государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех";

  • общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс "Фотоприбор".

Что известно о российском производителе "Кинжалов"

В ведомстве отмечают, "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (АО "НПК "КБМ") - это российское предприятие, занимающееся производством военной техники, среди прочего выпускает высокоточные тактические ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитно- ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы.

В Минюсте отмечают, что предприятие способствует усилению оборонного потенциала страны-агрессорки, использующей изготовленное оружие в преступной войне против Украины.

Согласно публичной информации, эта компания ответственна за разработку ракет "Кинжал", которые россияне используют для ударов по Украине. Также компания занимается разработкой вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

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