Представители Минюста обратились в Высший антикоррупционный суд с требованием разрешить конфискацию имущества российской компании-производителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" и вертолетов.

Что известно о конфискации имущества производителя "Кинжалов"

В Минюсте отмечают, что планируется применить санкции против акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения".

Среди третьих лиц обнаружены:

акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы";

государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех";

общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс "Фотоприбор".

Что известно о российском производителе "Кинжалов"

В ведомстве отмечают, "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (АО "НПК "КБМ") - это российское предприятие, занимающееся производством военной техники, среди прочего выпускает высокоточные тактические ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитно- ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы.

В Минюсте отмечают, что предприятие способствует усилению оборонного потенциала страны-агрессорки, использующей изготовленное оружие в преступной войне против Украины.