Представники Мін'юсту звернулись до Вищого антикорупційного суду із вимогою дозволити конфіскацію майна російської компанії-виробника гіперзвукових ракет “Кинджал” та вертольотів.
Що відомо про конфіскацію майна виробника “Кинджалів”
У Мін’юсті зазначають, що планують застосувати санкції проти акціонерного товариства "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування".
Серед третіх осіб виявлені:
акціонерне товариство "НВО "Високоточні комплекси";
державна корпорація зі сприяння розробленню, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростех";
товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад".
Що відомо про російського виробника “Кинджалів”
У відомстві зазначають, "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") - це російське підприємство, що займається виробництвом військової техніки, серед іншого, випускає високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси.
У Мін’юсті зазначають, що підприємство сприяє посиленню оборонного потенціалу країни-агресорки, яка використовує виготовлену зброю у злочинній війні проти України.
Згідно з публічною інформацією, ця компанія відповідальна за розробку ракет "Кинджал", які росіяни використовують для ударів по Україні. Також компанія займається розробкою вертольотів Ка-52М і Мі-28НМ.
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