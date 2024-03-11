Представники Мін'юсту звернулись до Вищого антикорупційного суду із вимогою дозволити конфіскацію майна російської компанії-виробника гіперзвукових ракет “Кинджал” та вертольотів.

Що відомо про конфіскацію майна виробника “Кинджалів”

У Мін’юсті зазначають, що планують застосувати санкції проти акціонерного товариства "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування".

Серед третіх осіб виявлені:

акціонерне товариство "НВО "Високоточні комплекси";

державна корпорація зі сприяння розробленню, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростех";

товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад".

Що відомо про російського виробника “Кинджалів”

У відомстві зазначають, "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") - це російське підприємство, що займається виробництвом військової техніки, серед іншого, випускає високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси.

У Мін’юсті зазначають, що підприємство сприяє посиленню оборонного потенціалу країни-агресорки, яка використовує виготовлену зброю у злочинній війні проти України.