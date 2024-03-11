Україна хоче конфіскувати майно російського виробника ракет "Кинджал"
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна хоче конфіскувати майно російського виробника ракет "Кинджал"

Міністерство юстиції України
ракета Кинджал

Представники Мін'юсту звернулись до Вищого антикорупційного суду із вимогою дозволити конфіскацію майна російської компанії-виробника гіперзвукових ракет “Кинджал” та вертольотів. 

Що відомо про конфіскацію майна виробника “Кинджалів”

У Мін’юсті зазначають, що планують застосувати санкції проти акціонерного товариства "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування".

Серед третіх осіб виявлені:

  • акціонерне товариство "НВО "Високоточні комплекси";

  • державна корпорація зі сприяння розробленню, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростех";

  • товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад".

Що відомо про російського виробника “Кинджалів”

У відомстві зазначають, "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") - це російське підприємство, що займається виробництвом військової техніки, серед іншого, випускає високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси.

У Мін’юсті зазначають, що підприємство сприяє посиленню оборонного потенціалу країни-агресорки, яка використовує виготовлену зброю у злочинній війні проти України.

Згідно з публічною інформацією, ця компанія відповідальна за розробку ракет "Кинджал", які росіяни використовують для ударів по Україні. Також компанія займається розробкою вертольотів Ка-52М і Мі-28НМ.

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