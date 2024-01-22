Российские ракеты «Кинжал» в битве с Patriot в Украине разочаровали Китай — Newsweek

Китайские оборонные эксперты не слишком удивлены характеристиками российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», когда речь идет об их живучести против американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые используются в Украине ВСУ для отражения воздушных атак.

Российские ракеты «Кинжал» в битве с Patriot в Украине разочаровали Китай

Аналитики говорят, что Пекин берет в известность информацию о результатах применения Patriot потому, что такой же зенитно-ракетный комплекс развернут на Тайване, армия которого имеет более десятка батарей в дополнение к системам ПВО отечественного производства. К тому же, Китай окружен странами, использующими Patriot, в том числе союзниками США Японией и Южной Кореей.

Российский «Кинжал» не является оружием, которое изменит правила игры, на что надеялся Кремль, — такой вывод сделал китайский аналитик Инь Цзе в недавней статье Ordnance Industry Science and Technology (государственное периодическое издание об оборонной промышленности и технологиях).

Инь написал, что «способность [«Кинжала»] осуществлять далекое планирование в атмосфере» – ключевой показатель качества гиперзвукового оружия – «не отвечает требованиям».

США также накапливают в Украине большое количество аналитических данных, которые помогут усовершенствовать свои ракетные возможности в будущем и в то же время дают Пекину повод для беспокойства, говорят обозреватели.

Китайцы не могут думать о том, что они видят сегодня, они должны думать о будущем, поэтому настоящая обеспокоенность для Народно-освободительной армии Китая, скорее всего, заключается в том, что украинская война означает усовершенствование существующих систем противовоздушной обороны США и разработки ракет следующего поколения, – сказал Newsweek Ян Каллберг, бывший профессор Вест-Пойнта и старший научный сотрудник аналитического центра «Центр анализа европейской политики». Поделиться

Аналитики отмечают, что «китайская ракета Dongfeng-17 создаст проблемы для системы Patriot, в том числе из-за ее высоты полета и специальной баллистики». В то время как США еще не развернули ни одного гиперзвукового оружия, Китай уже опробовал и развернул варианты воздушного, наземного и морского базирования.

Однако такое оружие еще не было опробовано против движущихся военных кораблей противника, оснащенных средствами противодействия. Кроме того, «цепь поражения» гиперзвуковой ракеты, которая требует постоянного обновления данных со спутников, может быть уязвима к сбоям, уточняют эксперты.