Які системи ППО потрібні Україні для збиття російських "Кинджалів" — відповідь аналітиків

Щоб збити російську ракету "Кинджал" на будь-якому етапі польоту, Україні потрібні американські протиракетні комплекси THAAD.
ППО THAAD знищує “Кинджали”
Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що росіяни мають можливість продовжувати виготовляти балістичні ракети "Кинджал"
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
За словами військового експерта, щоб збити "Кинджал" на будь-якому етапі польоту, нам потрібні американські протиракетні комплекси THAAD.
Щоб збити "Кинджал" на будь-якому етапі польоту нам потрібні протиракетні комплекси THAAD. Одна така батарея коштує 2 млрд дол, але це виправдані затрати.
Скільки ракет "Кинджал" залишилось на озброєнні у Росії
Зазначається, що до цього переліку входять і 6 "Кинджалів", якими російські окупанти атакували Україну 11 квітня. Проте точний підрахунок таких аеробалістичних ракет, які були застосовані по території нашої країни, ведуть Повітряні сили ЗСУ.
Водночас командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в другу річницю повномасштабного вторгнення РФ заявляв, що українські бійці за весь час великої війни збили 25 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".
Своєю чергою Андрій Черняк для 24 каналу повідомив, що станом на початок квітня Росія може мати на озброєнні близько 80 "Кинджалів". За його словами, кожного місяця росіяни виготовляють декілька одиниць такого типу ракет.
У середньому 4-5 ракет на місяць, — зазначав представник ГУР.
Тому спираючись на інформацію української розвідки можна сказати, що за останні чотири місяці РФ використала понад половину "Кинджалів" від нинішнього запасу.
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