Які системи ППО потрібні Україні для збиття російських "Кинджалів" — відповідь аналітиків

ППО THAAD знищує “Кинджали”

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що росіяни мають можливість продовжувати виготовляти балістичні ракети "Кинджал"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми не все знаємо про ракетний арсенал РФ": у Defence Express розповіли про темпи виробництва "Кинджалів".



На жаль, росіяни можуть продовжувати виготовляти "Кинджали". Тому що один із важливих пунктів, який ми не враховуємо, це те, що росіяни зробили значний шмат у роботі щодо… pic.twitter.com/90iOwmhTcC — Еспресо (@EspresoTV) April 30, 2024

На жаль, росіяни можуть продовжувати виготовляти "Кинджали". Тому що один із важливих пунктів, який ми не враховуємо, це те, що росіяни зробили значний крок у роботі щодо імпортозаміщення, щоб бути незалежними від постачання в обхід санкцій. Наприклад, почали робити власну електроніку. Темпи, з якими росіяни завдають ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, можуть вказувати на те, що ми не все знаємо про російський ракетний арсенал або про їхні можливості щодо виготовлення ракет. Іван Киричевсьий Військовий експерт

За словами військового експерта, щоб збити "Кинджал" на будь-якому етапі польоту, нам потрібні американські протиракетні комплекси THAAD.

Щодо можливості або неможливості збивати "кинджали", то можна висловлювати лише припущення. Щоб збити таку ракету, вікно можливостей виникає тоді, коли падає швидкість польоту до прийнятних показників, і лише на останніх кілометрах або останніх секундах польоту до цілі. Тобто, щоб збити ракету біля цілі, там має стояти Patriot. Відповідно, "Кинджал" може летіти над Києвом у бік західної України, і там ще немає можливості збити "Кинджал". Поширити

Щоб збити "Кинджал" на будь-якому етапі польоту нам потрібні протиракетні комплекси THAAD. Одна така батарея коштує 2 млрд дол, але це виправдані затрати.

Скільки ракет "Кинджал" залишилось на озброєнні у Росії

Зазначається, що до цього переліку входять і 6 "Кинджалів", якими російські окупанти атакували Україну 11 квітня. Проте точний підрахунок таких аеробалістичних ракет, які були застосовані по території нашої країни, ведуть Повітряні сили ЗСУ.

Водночас командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в другу річницю повномасштабного вторгнення РФ заявляв, що українські бійці за весь час великої війни збили 25 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Своєю чергою Андрій Черняк для 24 каналу повідомив, що станом на початок квітня Росія може мати на озброєнні близько 80 "Кинджалів". За його словами, кожного місяця росіяни виготовляють декілька одиниць такого типу ракет.

У середньому 4-5 ракет на місяць, — зазначав представник ГУР.

Тому спираючись на інформацію української розвідки можна сказати, що за останні чотири місяці РФ використала понад половину "Кинджалів" від нинішнього запасу.