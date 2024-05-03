Експерт пояснив, чому насправді Ізраїль відмовляється від Patriot
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Експерт пояснив, чому насправді Ізраїль відмовляється від Patriot

Patriot
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

 Військовий експерт видання Defense Express Іван Киричевський зазначає, що офіційний Тель-Авів списує системи Patriot без вагомої на то причини.

Чому Ізраїль ухвалив таке неочікуване рішення щодо Patriot

З ними (системами Patriot — ред.) все так, просто хтось від жиру біситься. Адже коли в Ізраїлю є загроза дозвукових крилатих ракет, дронів-камікадзе, вважати, що їм не треба ЗРК, які можуть збивати ці загрози… Якщо їм це не треба, то нам дуже треба, — наголосив Іван Киричевський.

Також він пояснив, у чому полягає специфіка ізраїльських Patriot. Як стверджує фахівець, йдеться про версію PAC-2, яка орієнтована або на збиття літаків на дистанції до 160 кілометрів, або на дозвукові крилаті ракети чи "Шахеди".

Чи є в України шанси отримати Patriot від Ізраїлю

Ізраїльскі Patriot — це "те, що доктор прописав", для знищення російських літаків в Україні, — додав експерт видання Defense Express.

На його думку, ці комплекси справді можуть опинитися в Україні.

Іван Киричевський звертає увагу на те, що по Ізраїлю надійшло відразу дві важливі новини.

Насамперед йдеться про те, що Тель-Авів знімає з озброєння Patriot, а друга новина — це те, що Штати зняли певні претензії щодо Ізраїлю в плані введення війни в Секторі Гази.

Цікаво, що трапилося. І чому вони самі заявили, що їм не треба Patriot, це насторожує в хорошому сенсі. То ж перспектива дотягнутися до цих семи Patriot, про які казав президент, вона нам стає ближчою. Просто це буде відбуватися більш кулуарно, — пояснив Киричевський.

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