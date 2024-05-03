Експерт пояснив, чому насправді Ізраїль відмовляється від Patriot

Військовий експерт видання Defense Express Іван Киричевський зазначає, що офіційний Тель-Авів списує системи Patriot без вагомої на то причини.
Чому Ізраїль ухвалив таке неочікуване рішення щодо Patriot
Також він пояснив, у чому полягає специфіка ізраїльських Patriot. Як стверджує фахівець, йдеться про версію PAC-2, яка орієнтована або на збиття літаків на дистанції до 160 кілометрів, або на дозвукові крилаті ракети чи "Шахеди".
Чи є в України шанси отримати Patriot від Ізраїлю
На його думку, ці комплекси справді можуть опинитися в Україні.
Іван Киричевський звертає увагу на те, що по Ізраїлю надійшло відразу дві важливі новини.
Насамперед йдеться про те, що Тель-Авів знімає з озброєння Patriot, а друга новина — це те, що Штати зняли певні претензії щодо Ізраїлю в плані введення війни в Секторі Гази.
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