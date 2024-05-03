Україна отримає від Німеччини 6 радарів для ППО
Категорія
Україна
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Україна отримає від Німеччини 6 радарів для ППО

Радар

Україна отримає ще 6 радарів повітряного спостереження TRML-4D для потреб ППО від німецького виробника Hensoldt.

Німеччина надасть Україні радари TRML-4D

Вже в цьому році радари прибудуть в Україну.

Про це повідомляє пресслужба виробника радарів Hensoldt.

Як розповіли у компанії, замовником радарів Міністерство оборони України. При цьому оплата за них буде здійснена урядом Німеччини в рамках військової допомоги.

Вартість закупівлі шести радарів TRML-4D становить понад 100 млн євро.

Радари будуть доставлені в Україну вже у цьому році. TRML-4D необхідні для посилення можливостей протиповітряної оборони країни.

TRML-4D: що відомо

TRML-4D — це радари середньої дальності C-діапазону сімейства TRML, які були розроблені у 2018 році. Радар може виявляти, відстежувати та класифікувати різні типи повітряних цілей — крилаті ракети, а також літаки та гелікоптери, які маневрують або летять на малих висотах.

TRML-4D може виявляти до 1500 цілей у радіусі 250 км.

Він оснащений фазованою антенною решіткою з електронним скануванням на основі приймально-передаючих модулів з нітриду галію.

Особливістю радара є те, що він може працювати самостійно та виявляти таким чином повітряні цілі. TRML-4D може взаємодіяти із системами ППО IRIS-T.

Перші такі радари Україна отримала ще у жовтні 2022 року. А ось у квітні 2024 року німецький уряд заявив, що Україні передано один TRML-4D в межах чергового пакета військової допомоги — однак це може бути радар, який був замовлений ще у 2023 році.

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