Украина получит от Германии 6 радаров для ПВО

Украина получит еще 6 радаров воздушного наблюдения TRML-4D для нужд ПВО от немецкого производителя Hensoldt.
Германия предоставит Украине радары TRML-4D
Уже в этом году радары прибудут в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба производителя радаров Hensoldt.
Как рассказали в компании, заказчиком радаров Министерство обороны Украины. При этом оплата за них будет произведена правительством Германии в рамках военной помощи.
Стоимость закупки шести радаров TRML-4D составляет более 100 млн. евро.
TRML-4D: что известно
TRML-4D — это радары средней дальности C-диапазона семейства TRML, разработанные в 2018 году. Радар может обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей — крылатые ракеты, а также самолеты и вертолеты, маневрирующие или летящие на малых высотах.
TRML-4D может обнаруживать до 1500 целей в радиусе 250 км.
Он оснащен фазированной антенной решеткой с электронным сканированием на основе приемопередающих модулей из нитрида галлия.
Первые такие радары Украина получила еще в октябре 2022 года. А вот в апреле 2024 года немецкое правительство заявило, что Украине передан один TRML-4D в рамках очередного пакета военной помощи — однако это может быть радар, заказанный еще в 2023 году.
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