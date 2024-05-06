Силы ПВО успешно отразили новую атаку российских дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО успешно отразили новую атаку российских дронов

Воздушные Силы ВСУ
дрон РФ
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Ночью 6 мая страна-агрессорка РФ снова пыталась попасть в энергетические объекты Украины, однако потерпела неудачу.

Атака РФ на Украину 6 мая. Что известно

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что в ночь на 6 мая 2024 года российские захватчики атаковали с северного направления 13 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков — Курская обл. — РФ.).

Благодаря слаженной боевой работе мобильных огневых групп Сил обороны Украины удалось успешно уничтожить почти все вражеские цели, а именно -12 ударных БПЛА над Сумской областью.

Спасибо за боевую работу! Вместе — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Россия усилила атаки на Сумскую область

Также известно, что ночью 6 мая РФ нанесла авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины, в Сумах разворачивают "пункты несокрушимости".

На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются, — заявил глава МВА Алексей Дрозденко.

В городе объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание.

Кроме того, сообщалось, что вечером 5 мая было зафиксировано движение вражеских беспилотников "Шахед" через Сумскую область в юго-западном направлении.

Как сообщала пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в 23:28 в Сумской области была объявлена угроза применения ударных БпЛА.

В 23:31 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА типа Shahed через Сумщину в юго-западном направлении.

Позже угроза применения ударных беспилотников была объявлена также в Николаевской и Херсонской областях. В 00:06 Воздушные силы сообщили: "Сумы — вражеские БпЛА в направлении города".

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