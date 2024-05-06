Уночі 6 травня країна-агресорка РФ знову намагалася поцілити в енергетичні об'єкти, однак зазнала невдачі.
Атака РФ на Україну 6 травня. Що наразі відомо
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що у ніч на 6 травня 2024 року російські загарбники атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Курська обл. — РФ.).
Завдяки злагодженій бойовій роботі мобільних вогневих груп Сил оборони України вдалося успішно знищити майже всі ворожі цілі, а саме -12 ударних БпЛА над Сумською областю.
Росія посилила атаки на Сумську область
Також відомо, що вночі 6 травня РФ завдала авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини, у Сумах розгортають "пункти незламності".
У місті об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення.
Окрім того, повідомлялося, що ввечері 5 травня було зафіксовано рух ворожих безпілотників "Шахед" через Сумщину в південно-західному напрямку.
Як повідомляла пресслужба Повітряних сил ЗСУ, о 23:28 на Сумщині було оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.
О 23:31 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в південно-західному напрямку.
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