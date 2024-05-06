Уночі 6 травня країна-агресорка РФ знову намагалася поцілити в енергетичні об'єкти, однак зазнала невдачі.

Атака РФ на Україну 6 травня. Що наразі відомо

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що у ніч на 6 травня 2024 року російські загарбники атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Курська обл. — РФ.).

Завдяки злагодженій бойовій роботі мобільних вогневих груп Сил оборони України вдалося успішно знищити майже всі ворожі цілі, а саме -12 ударних БпЛА над Сумською областю.

Дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги! Микола Олещук Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Росія посилила атаки на Сумську область

Також відомо, що вночі 6 травня РФ завдала авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини, у Сумах розгортають "пункти незламності".

На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюються, — заявив очільник МВА Олексій Дрозденко. Поширити

У місті об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення.

Окрім того, повідомлялося, що ввечері 5 травня було зафіксовано рух ворожих безпілотників "Шахед" через Сумщину в південно-західному напрямку.

Як повідомляла пресслужба Повітряних сил ЗСУ, о 23:28 на Сумщині було оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.

О 23:31 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в південно-західному напрямку.