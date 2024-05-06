Сили ППО успішно відбили нову атаку російських дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО успішно відбили нову атаку російських дронів

Повітряні Сили ЗСУ
дрон РФ

Уночі 6 травня країна-агресорка РФ знову намагалася поцілити в енергетичні об'єкти, однак зазнала невдачі.

Атака РФ на Україну 6 травня. Що наразі відомо

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що у ніч на 6 травня 2024 року російські загарбники атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Курська обл. — РФ.).

Завдяки злагодженій бойовій роботі мобільних вогневих груп Сил оборони України вдалося успішно знищити майже всі ворожі цілі, а саме -12 ударних БпЛА над Сумською областю.

Дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Росія посилила атаки на Сумську область

Також відомо, що вночі 6 травня РФ завдала авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини, у Сумах розгортають "пункти незламності".

На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюються, — заявив очільник МВА Олексій Дрозденко.

У місті об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення.

Окрім того, повідомлялося, що ввечері 5 травня було зафіксовано рух ворожих безпілотників "Шахед" через Сумщину в південно-західному напрямку.

Як повідомляла пресслужба Повітряних сил ЗСУ, о 23:28 на Сумщині було оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.

О 23:31 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в південно-західному напрямку.

Пізніше загрозу застосування ударних безпілотників оголосили також у Миколаївській та Херсонській областях. О 00:06 Повітряні сила зазначили: "Суми — ворожі БпЛА у напрямку міста".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Журналісти NYT назвали терміни прибуття ППО Patriot до України
ЗРК Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 23 "шахеди" під час атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
ппо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Греція та Туреччина відмовляються передавати ППО Україні на вимогу США
ППО С-300

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?