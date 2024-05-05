Греція та Туреччина відмовляють США та Україні у передачі російських систем ЗРК

Зазначається, що на тлі загострення ситуації в Україні ЄС почав тиснути на Грецію із вимогою передати Україні комплекси ЗРК С-300 російського виробництва.

Між тім прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс виключив будь-яку ймовірність передачі цих комплексів Україні.

Ба більше, Греція відмовляється передавати Україні навіть ракети до цих комплексів.

Греція не збирається надсилати в Україну С-300 або Patriot, — зазначив глава грецького уряду. Поширити

З аналогічною заявою виступив глава Міноборони Туреччини Яшар Гюлер.

Кілька років тому його країна придбала в Росії кілька комплексів С-400 "Тріумф".

Про надання нашої системи С-400 будь-якій іншій країні не може бути й мови, — наголосив Гюлер. Поширити

Що відомо про С-300 та С-400 на озброєнні Греції та Туреччини

За інформацією журналістів видання, спочатку Греція мала намір передати ЗРК С-300 Кіпру, однак через погрози з боку Туреччини вони були відправлені на острів Крит наприкінці 1990-х років.

При цьому тривалий час ці ЗРК просто стояли без діла.

Лише у 2013 році греки вперше провели тренувальний пуск ракет із цих комплексів.

Туреччина купувала свої С-400 безпосередньо у Росії, отримавши їх у 2019 році після років застережень від США.

Туреччина зіткнулася із санкціями збоку Вашингтона і була виключена з черги на купівлю винищувачів нового покоління F-35.

Анкара досі відмовляється позбутися російських ЗРК навіть в обмін на повернення в программу F-35.

І попри це, як стверджує Forbes, Туреччина досі не поставила ці С-400 на озброєння своєї армії і не провела її випробування.

Згідно даних у відкритих джерелах, сьогодні Греція має приблизно 175 ракет-перехоплювачів для своїх 32 пускових установок С-300, а Туреччина — понад 120 ракет до своїх двох дивізіонів С-400.