Греція та Туреччина попри прохання США відмовляються передавати Україні ЗРК російського виробництва.
Греція та Туреччина відмовляють США та Україні у передачі російських систем ЗРК
Зазначається, що на тлі загострення ситуації в Україні ЄС почав тиснути на Грецію із вимогою передати Україні комплекси ЗРК С-300 російського виробництва.
Між тім прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс виключив будь-яку ймовірність передачі цих комплексів Україні.
Ба більше, Греція відмовляється передавати Україні навіть ракети до цих комплексів.
З аналогічною заявою виступив глава Міноборони Туреччини Яшар Гюлер.
Кілька років тому його країна придбала в Росії кілька комплексів С-400 "Тріумф".
Що відомо про С-300 та С-400 на озброєнні Греції та Туреччини
За інформацією журналістів видання, спочатку Греція мала намір передати ЗРК С-300 Кіпру, однак через погрози з боку Туреччини вони були відправлені на острів Крит наприкінці 1990-х років.
При цьому тривалий час ці ЗРК просто стояли без діла.
Лише у 2013 році греки вперше провели тренувальний пуск ракет із цих комплексів.
Туреччина купувала свої С-400 безпосередньо у Росії, отримавши їх у 2019 році після років застережень від США.
Туреччина зіткнулася із санкціями збоку Вашингтона і була виключена з черги на купівлю винищувачів нового покоління F-35.
Анкара досі відмовляється позбутися російських ЗРК навіть в обмін на повернення в программу F-35.
І попри це, як стверджує Forbes, Туреччина досі не поставила ці С-400 на озброєння своєї армії і не провела її випробування.
Згідно даних у відкритих джерелах, сьогодні Греція має приблизно 175 ракет-перехоплювачів для своїх 32 пускових установок С-300, а Туреччина — понад 120 ракет до своїх двох дивізіонів С-400.
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