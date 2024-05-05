Греция и Турция отказываются передавать ПВО Украине по требованию США
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Политика
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Греция и Турция отказываются передавать ПВО Украине по требованию США

ЗРК С-300
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Источник:  Forbes

Греция и Турция, несмотря на просьбы США, отказываются передавать Украине ЗРК российского производства.

Греция и Турция отказывают США и Украине в передаче российских систем ЗРК

Отмечается, что на фоне обострения ситуации в Украине ЕС начал оказывать давление на Грецию с требованием передать Украине комплексы ЗРК С-300 российского производства.

Между тем, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис исключил любую вероятность передачи этих комплексов Украине.

Более того, Греция отказывается передавать Украине даже ракеты в эти комплексы.

Греция не собирается отправлять в Украину С-300 или Patriot, — отметил глава греческого правительства.

С аналогичным заявлением выступил глава Минобороны Турции Яшар Гюллер.

Несколько лет назад его страна приобрела у России несколько комплексов С-400 "Триумф".

О предоставлении нашей системы С-400 любой другой стране не может быть и речи, — подчеркнул Гюллер.

Что известно о С-300 и С-400 на вооружении Греции и Турции

По информации журналистов издания, первоначально Греция намеревалась передать ЗРК С-300 Кипра, однако из-за угроз со стороны Турции они были отправлены на остров Крит в конце 1990-х годов.

При этом долгое время эти ЗРК просто стояли без дела.

Только в 2013 году греки впервые произвели тренировочный пуск ракет из этих комплексов.

Турция покупала свои С-400 непосредственно у России, получив их в 2019 году после лет оговорок от США.

Турция столкнулась с санкциями со стороны Вашингтона и была исключена из очереди на покупку истребителей нового поколения F-35.

Анкара до сих пор отказывается избавиться от российских ЗРК даже в обмен на возвращение в программу F-35.

И, несмотря на это, как утверждает Forbes, Турция до сих пор не поставила эти С-400 на вооружение своей армии и не провела ее испытания.

Согласно данным в открытых источниках, сегодня Греция располагает примерно 175 ракетами-перехватчиками для своих 32 пусковых установок С-300, а Турция — более 120 ракет к своим двум дивизионам С-400.

То, что два члена НАТО, никогда не являвшихся членами Варшавского договора, продолжают владеть такими передовыми российскими ракетами, это действительно странно, — подчеркивают журналисты издания.

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