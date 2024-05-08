Массированная атака РФ. Силы ПВО уничтожили 39 ракет и 20 беспилотников

Воздушные Силы ВСУ сообщают, что россияне применили против Украины 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

2 баллистические ракеты «Искандер-М» (из ТОТ Крыма);

К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Украинскими войсками уничтожено 59 воздушных целей:

Минэнерго сообщило, что РФ атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

В Кировоградской области травмирован 8-летний ребенок, разрушения предварительно получили 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

В Киевской области обломки упали в четырех районах, двух пострадавших госпитализировали.

Во Львовской области войска РФ атаковали два объекта энергетической инфраструктуры в Червоноградском и Стрыйском районах.

В Запорожье россияне попали в объекты критической и гражданской инфраструктуры. Есть разрушение.

В Винницкой области есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.