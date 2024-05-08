Массированная атака РФ. Силы ПВО уничтожили 39 ракет и 20 беспилотников
Категория
Украина
Дата публикации

Массированная атака РФ. Силы ПВО уничтожили 39 ракет и 20 беспилотников

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Силы ПВО во время массированной российской атаки в ночь на 8 мая уничтожили 39 из 55 запущенных ракет и 20 из 21 беспилотника.

Результаты работы ПВО 8 мая

Воздушные Силы ВСУ сообщают, что россияне применили против Украины 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал» (пуск из Тамбовской обл.);

  • 2 баллистические ракеты «Искандер-М» (из ТОТ Крыма);

  • 4 крылатые ракеты «Калибр» (из акватории Черного моря);

  • 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл., акватория Каспийского моря);

  • 1 крылатая ракета "Искандер-К" (из Крыма);

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);

  • 21 ударный БПЛА типа «Shahed-131/136» (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл.).

К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Украинскими войсками уничтожено 59 воздушных целей:

  • 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

  • 4 крылатые ракеты «Калибр»;

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

  • 20 ударных БПЛА типа «Shahed-131/136».

Последствия ракетной атаки РФ

Минэнерго сообщило, что РФ атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

  • В Кировоградской области травмирован 8-летний ребенок, разрушения предварительно получили 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

  • В Киевской области обломки упали в четырех районах, двух пострадавших госпитализировали.

  • Во Львовской области войска РФ атаковали два объекта энергетической инфраструктуры в Червоноградском и Стрыйском районах.

  • В Запорожье россияне попали в объекты критической и гражданской инфраструктуры. Есть разрушение.

  • В Винницкой области есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.

  • В Полтавской области есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.

ДТЭК сообщил, что РФ атаковала три их теплоэлектростанции.

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