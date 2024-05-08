Массированная атака РФ. Силы ПВО уничтожили 39 ракет и 20 беспилотников

Силы ПВО во время массированной российской атаки в ночь на 8 мая уничтожили 39 из 55 запущенных ракет и 20 из 21 беспилотника.
Результаты работы ПВО 8 мая
Воздушные Силы ВСУ сообщают, что россияне применили против Украины 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник.
1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал» (пуск из Тамбовской обл.);
2 баллистические ракеты «Искандер-М» (из ТОТ Крыма);
4 крылатые ракеты «Калибр» (из акватории Черного моря);
45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл., акватория Каспийского моря);
1 крылатая ракета "Искандер-К" (из Крыма);
2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);
21 ударный БПЛА типа «Shahed-131/136» (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл.).
Украинскими войсками уничтожено 59 воздушных целей:
33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
4 крылатые ракеты «Калибр»;
2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
20 ударных БПЛА типа «Shahed-131/136».
Последствия ракетной атаки РФ
Минэнерго сообщило, что РФ атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
В Кировоградской области травмирован 8-летний ребенок, разрушения предварительно получили 13 частных домов и почти три десятка гаражей.
В Киевской области обломки упали в четырех районах, двух пострадавших госпитализировали.
Во Львовской области войска РФ атаковали два объекта энергетической инфраструктуры в Червоноградском и Стрыйском районах.
В Запорожье россияне попали в объекты критической и гражданской инфраструктуры. Есть разрушение.
В Винницкой области есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.
В Полтавской области есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.
ДТЭК сообщил, что РФ атаковала три их теплоэлектростанции.
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