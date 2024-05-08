Россия массированно атаковала Украину. Есть попадание в нескольких областях
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атаковала Украину. Есть попадание в нескольких областях

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Источник:  online.ua

Российские войска в ночь на 8 мая массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Взрывы звучали в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожье, Ивано-Франковской, Винницкой и Львовской областях.

Что известно об атаке РФ на Украину 8 мая

Ракетная атака длилась 2 часа, а атака дронов-камикадзе Shahed примерно 5 часов.

Пока известно о попадании в энергетические и гражданские объекты в Киевской и Винницкой областях, в районе Полтавы и в Запорожье. Где разрушения, их масштабы уточняются. Предварительно, без жертв.

В частности, во время новой массированной атаки по Украине в Киевской области есть попадания, поврежденные ЛЭП. Пострадали люди.

По словам главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, в результате падения обломков есть пострадавшие люди.

Двое пострадавших — женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу. Пострадавшим предоставляется вся необходимая неотложная помощь, – отметил он.

Кроме того, зафиксировано повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Энергетики уже оперативно работают над возвращением света.

По оперативной информации, в результате падения обломков ⁠один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, еще 14 частных домов и одно авто повреждено.

Также российские войска сегодня ночью обстреляли энергетический объект в Кировоградской области, в результате повреждены дома, ранен 8-летний ребенок.

Кроме того, во время массированной российской атаки дронами в Полтавском районе является попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Район города Стрый Львовской области атаковали двумя волнами — ночью и в 06:30, когда в сторону города истребитель МиГ-31К запустил аэробалистическую ракету Х-47м2 «Кинжал»

По данным мониторинговых групп, Украину ночью атаковали крылатые ракеты Х-101/555, запущенные из по меньшей мере четырех бомбардировщиков Ту-95 из района Саратовской области РФ, крылатые ракеты «Калибр», запущенные, вероятно, с подводной лодки в акватории Черного моря, управляемые авиа крылатые ракеты Х-59/69 с бортов Су-34/Су-35, баллистические ракеты "Искандер-М" или С-400, а также Shahed.

РФ атаковала энергетические объекты в шести областях Украины

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

Укрэнерго сообщает об ударах по энергетике в 5 областях: Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской.

Есть повреждения на объектах генерации. Повреждено оборудование на одном из объектов в центральном регионе.

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