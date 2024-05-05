По словам представителя "Легиона Свободы" в составе ВСУ Константина Денисова, в Запорожской области оккупационная армия РФ сосредотачивает наступательные усилия на направлениях, которые имеют для них прежде всего политическое значение.

Что известно о ситуации в районе Роботино в Запорожской области

Денисов подчеркнул, что кроме логистического и транзитного центра Роботино также имеет политическое значение для российских окупантов.

По его словам, военные преступники из армии РФ пытаются вернуть утраченные во время контрнаступления ВСУ в прошлом году населенные пункты в Запорожской области.

Сейчас россияне пытаются установить полный огневой контроль над остатками этого населенного пункта, потому что там, к сожалению, кроме обгоревших стен и названия ничего не осталось. Пытаются восстановить над ним контроль и отражать потерянные ранее позиции, — подчеркнул военный. Поделиться

Денисов напомнил, что наибольшее количество оккупированных Россией населенных пунктов украинским военным удалось вернуть именно в результате контрнаступления в Запорожской области.

Он также добавил, что за последние 5 недель динамика наступления оккупационной армии РФ значительно снизилась.

Военный объяснил, что этому способствовала многоуровневая грамотная оборона ВСУ в этом направлении.

Денисов также отметил, что кремлевские захватчики пытаются придумать что-то новое для оперативной переброски личного состава на разные участки фронта.

Он подчеркнул, что все заканчивается ликвидацией украинскими военными вражеской техники и личного состава.

Военный также отметил, что при атаках враг использует тактику малых пехотных групп, а также квадроциклы, мотоциклы для подвоза личного состава штурмовых отрядов.

У нас они украли тактику использования FPV- дронов и разнообразных дронов и это говорит о том, что враг учится.

Денисов также сообщил, что на Запорожском направлении враг делает акцент на обстрелах по разным видам вооружения.

У врага есть продвижение, оно микроскопическое и жалкое на фоне того сколько они ресурсов, прежде всего, артиллерийских боеприпасов "наваливают" на тот или иной участок, — подчеркнул Денисов. Поделиться

Что известно о ситуации на юге Украины

По информации представителей командования ОСУВ "Одесса", за прошедшие сутки российские оккупанты значительно увеличили количество попыток атак в направлении Орехова в Запорожской области и в районе Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Отмечается, что в течение суток Силами обороны была отражена одна вражеская атака в районе Старомайорского и четыре — в районе Роботиного.

На левом берегу Днепра в Херсонской области за сутки отбиты 11 вражеских атак.

В течение суток подтверждена информация о ликвидации 159 кремлевских захватчиков на юге Украины и 46 единиц вражеской техники и вооружения.

В течение суток враг потерял:

2 танка,

2 РСЗО "Град",

10 артсистем,

18 ед автобронетехники,

3 станции РЭБ,

3 разведывательные БпЛА,

2 аэрофотостанции,

6 лодок,

полевой пункт боеснабжения,

наблюдательный пункт,

пусковую установку.

Враг совершил ракетный удар по тактической авиации в направлении Кировоградщины с применением крылатой ракеты, предположительно Х-59. К сожалению, есть попадание, в результате которого ранено гражданское лицо, повреждены 20 частных жилых домов, четыре хозяйственных здания и газопровод, — говорится в сообщении Сил обороны юга. Поделиться

В результате применения врагом средств поражения по Херсону и 19 населенным пунктам Херсонщины повреждены частные жилые дома, учебное заведение, объект коммунальной инфраструктуры, магазин, хозяйственные постройки, гаражи, пункт несокрушимости, башню сотовой связи и гражданские автомобили.

На Николаевщине вражеская артиллерия обстреляла акваторию Очаковской общины, на Днепропетровщине — Никополь, Мировскую, Марганецкую и Покровскую общины — ранены гражданские, поврежденные многоэтажки, частные жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, медицинское учреждение, коммунальное предприятие, авто и линии электропередачи.

В Запорожье под вражеским огнем находилось 12 населенных пунктов. В результате применения противником ударных дронов и артиллерии повреждены частные дома.