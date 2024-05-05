По словам представителя "Легиона Свободы" в составе ВСУ Константина Денисова, в Запорожской области оккупационная армия РФ сосредотачивает наступательные усилия на направлениях, которые имеют для них прежде всего политическое значение.
Что известно о ситуации в районе Роботино в Запорожской области
Денисов подчеркнул, что кроме логистического и транзитного центра Роботино также имеет политическое значение для российских окупантов.
По его словам, военные преступники из армии РФ пытаются вернуть утраченные во время контрнаступления ВСУ в прошлом году населенные пункты в Запорожской области.
Денисов напомнил, что наибольшее количество оккупированных Россией населенных пунктов украинским военным удалось вернуть именно в результате контрнаступления в Запорожской области.
Он также добавил, что за последние 5 недель динамика наступления оккупационной армии РФ значительно снизилась.
Военный объяснил, что этому способствовала многоуровневая грамотная оборона ВСУ в этом направлении.
Денисов также отметил, что кремлевские захватчики пытаются придумать что-то новое для оперативной переброски личного состава на разные участки фронта.
Он подчеркнул, что все заканчивается ликвидацией украинскими военными вражеской техники и личного состава.
Военный также отметил, что при атаках враг использует тактику малых пехотных групп, а также квадроциклы, мотоциклы для подвоза личного состава штурмовых отрядов.
У нас они украли тактику использования FPV- дронов и разнообразных дронов и это говорит о том, что враг учится.
Денисов также сообщил, что на Запорожском направлении враг делает акцент на обстрелах по разным видам вооружения.
Что известно о ситуации на юге Украины
По информации представителей командования ОСУВ "Одесса", за прошедшие сутки российские оккупанты значительно увеличили количество попыток атак в направлении Орехова в Запорожской области и в районе Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Отмечается, что в течение суток Силами обороны была отражена одна вражеская атака в районе Старомайорского и четыре — в районе Роботиного.
На левом берегу Днепра в Херсонской области за сутки отбиты 11 вражеских атак.
В течение суток подтверждена информация о ликвидации 159 кремлевских захватчиков на юге Украины и 46 единиц вражеской техники и вооружения.
В течение суток враг потерял:
2 танка,
2 РСЗО "Град",
10 артсистем,
18 ед автобронетехники,
3 станции РЭБ,
3 разведывательные БпЛА,
2 аэрофотостанции,
6 лодок,
полевой пункт боеснабжения,
наблюдательный пункт,
пусковую установку.
В результате применения врагом средств поражения по Херсону и 19 населенным пунктам Херсонщины повреждены частные жилые дома, учебное заведение, объект коммунальной инфраструктуры, магазин, хозяйственные постройки, гаражи, пункт несокрушимости, башню сотовой связи и гражданские автомобили.
На Николаевщине вражеская артиллерия обстреляла акваторию Очаковской общины, на Днепропетровщине — Никополь, Мировскую, Марганецкую и Покровскую общины — ранены гражданские, поврежденные многоэтажки, частные жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, медицинское учреждение, коммунальное предприятие, авто и линии электропередачи.
В Запорожье под вражеским огнем находилось 12 населенных пунктов. В результате применения противником ударных дронов и артиллерии повреждены частные дома.
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