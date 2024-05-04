По информации Генштаба ВСУ, за сутки украинские военные отбили 119 атак преступной армии РФ и ликвидировали 1 тыс 260 российских оккупантов.
Что известно об атаках армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 5 ракет, нанес 105 авиаударов, совершил 91 обстрел с РСЗО по позициям ВСУ, объектам критической и гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.
На Купянском направлении нашими воинами отражены 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области и Андреевка, Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении отражены 7 атак, совершенных противником в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Торского Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новый, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 34 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка и Водяное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.
В Ореховском направлении противник 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 11 безуспешных атак.
Что известно об общих и текущих потерях армии РФ
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 артиллерийским средствам противника.
По информации Генштаба, за сутки ликвидировано еще 1 тыс 260 кремлевских захватчиков.
Общие потери русских окупантов с начала войны составляют:
личного состава — около 473 тыс 400 (+1260) человек,
танков — 7 тыс 366 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 14 тыс 156 (+27) ед,
артиллерийских систем — 12 тыс 148 (+46) ед,
РСЗО — 1 тыс 55 (+2) ед,
средства ПВО — 788 (+2) ед,
самолетов — 348 ед,
вертолетов — 325 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 тыс 611 (+31),
крылатые ракеты — 2 тыс 127 (+1),
корабли /катера — 26 ед,
подводные лодки — 1 ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 16 тыс 337 (+71) ед,
специальная техника — 2 тыс 1 (+8).
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