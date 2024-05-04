За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові відбили 119 атак злочинної армії РФ та ліквідували 1 тис 260 російських окупантів.
Що відомо про атаки армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби ворог випустив по Україні 5 ракет, завдав 105 авіаударів, здійснив 91 обстріл з РСЗВ по позиціях ЗСУ, об’єктах критичної та цивільної інфрастрактури.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області та Андріївка, Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку відбито 7 атак, здійснених противником в районах Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Торського Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка і Андріївка на Донеччині.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 34 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 11 безуспішних атак.
Що відомо про загальні та поточні втрати армії РФ
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 артилерійським засобам противника.
За інформацією Генштабу, протягом доби ліквідовано ще 1 тис 260 кремлівських загарбників.
Загальні втрати російських окупантів від початку війни складають:
особового складу — близько 473 тис 400 (+1260) осіб,
танків — 7 тис 366 (+12) од,
бойових броньованих машин — 14 тис 156 (+27) од,
артилерійських систем — 12 тис 148 (+46) од,
РСЗВ — 1 тис 55 (+2) од,
засоби ППО — 788 (+2) од,
літаків — 348 од,
гелікоптерів — 325 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис 611 (+31),
крилаті ракети — 2 тис 127 (+1),
кораблі /катери — 26 од,
підводні човни — 1 од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 16 тис 337 (+71) од,
спеціальна техніка — 2 тис 1 (+8).
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