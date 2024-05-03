ЗСУ відбили 28 атак армії РФ за добу на Авдіївському напрямку

Ворог атакував в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки Донецької області, де за підтримки авіації намагався витіснити підрозділи Сил оборони України.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 03.05.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 97 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Баранівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Андріївка, Стельмахівка Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Борова Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 7 атак, здійснених противником, за підтримки авіації, в районі Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, а також населених пунктів Терни, Торське Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 28 атак в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовче, Калинове, Желанне, Веселе, Новоселівка Преша, Комишівка, Карлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богоявленка та Євгенівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління, а підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління противника.