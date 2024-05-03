ЗСУ знищили понад 1200 військових РФ, 22 танки та 58 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 472 140 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7354 (+22) од.;
бойових броньованих машин — 14 129 (+33) од.;
артилерійських систем — 12 102 (+58) од.;
РСЗВ — 1053 од.;
засоби ППО — 786 (+2) од.;
літаків — 348 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9580 (+19) од.;
крилаті ракети — 2126 од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 16 266 (+42) од.;
спеціальна техніка — 1993 (+5) од.
Яка ситуація на фронті
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійських системах та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 50 атак в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-