ЗСУ знищили понад 1200 військових РФ, 22 танки та 58 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1200 військових РФ, 22 танки та 58 артсистем

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 472 140 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7354 (+22) од.;

  • бойових броньованих машин — 14 129 (+33) од.;

  • артилерійських систем — 12 102 (+58) од.;

  • РСЗВ — 1053 од.;

  • засоби ППО — 786 (+2) од.;

  • літаків — 348 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9580 (+19) од.;

  • крилаті ракети — 2126 од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16 266 (+42) од.;

  • спеціальна техніка — 1993 (+5) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійських системах та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 50 атак в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області, — зазначає Генштаб.

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