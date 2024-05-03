ВСУ уничтожили более 1200 военных РФ, 22 танка и 58 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 472140 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7354 (+22) ед;
боевых бронированных машин — 14 129 (+33) ед;
артиллерийских систем — 12 102 (+58) ед;
РСЗО — 1053 ед.;
средства ПВО — 786 (+2) ед;
самолетов — 348 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9580 (+19) ед;
крылатые ракеты — 2126 ед;
корабли/катера — 26 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 16 266 (+42) ед;
специальная техника — 1993 (+5) ед.
Какая ситуация на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Выемка, Спорное, Новый, Клещиевка и Ивановское Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 50 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
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