ВСУ уничтожили более 1200 военных РФ, 22 танка и 58 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 военных РФ, 22 танка и 58 артсистем

Генштаб ВСУ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 472140 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7354 (+22) ед;

  • боевых бронированных машин — 14 129 (+33) ед;

  • артиллерийских систем — 12 102 (+58) ед;

  • РСЗО — 1053 ед.;

  • средства ПВО — 786 (+2) ед;

  • самолетов — 348 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9580 (+19) ед;

  • крылатые ракеты — 2126 ед;

  • корабли/катера — 26 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16 266 (+42) ед;

  • специальная техника — 1993 (+5) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Выемка, Спорное, Новый, Клещиевка и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 50 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

В Лиманском направлении враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области, — отмечает Генштаб.

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