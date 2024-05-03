ВСУ отразили 28 атак армии РФ за сутки на Авдеевском направлении

Враг атаковал в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки Донецкой области, где при поддержке авиации пытался вытеснить подразделения Сил обороны Украины.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 03.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За сутки зафиксировано 97 боевых столкновений.

Всего враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 12 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Барановка Сумской области.

На Купянском направлении наши воины отразили 6 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области; Андреевка, Стельмаховка Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Борова Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 7 атак, совершенных противником, при поддержке авиации, в районе Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, а также населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новый, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Ивано-Дарьевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 28 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волчье, Калиновое, Бажане, Веселое, Новоселовка Преша, Камышевка, Карловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка и Водяное Донецкой области, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богоявленка и Евгеньевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток при поддержке авиации совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ольговка, Львово, Тягинка, Токаревка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления, а подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления противника.