За словами речника “Легіону Свободи” у складі ЗСУ Костянтина Денисова, у Запорізькій області окупаційна армія РФ зосереджує наступальні зусилля на напрямках, які мають для них насамперед політичне значення.

Що відомо про ситуацію в районі Роботиного у Запорізькій області

Денисов підкреслив, що окрім логістичного та транзитного центру Роботине також має політичне значення для російських окупантів.

За його словами, військові злочинці з армії РФ намагаються повернути втрачені під час контрнаступу ЗСУ минулого року населені пункти у Запорізькій області.

Зараз росіяни намагаються встановити повний вогневий контроль над залишками цього населеного пункту, бо там, на жаль, крім обгорілих стін і назви, нічого не залишилось. Намагаються відновити над ним контроль і відбивати ті позиції, які втратили раніше, — підкреслив військовий. Поширити

Денисов нагадав, що найбільшу кількість окупованих Росією населених пунктів українським військовим вдалось повернути саме в результаті контрнаступу у Запорізькій області.

Він також додав, що протягом останніх 5 тижнів динаміка наступу окупаційної армії РФ значно знизилась.

Військовий пояснив, що цьому сприяла багаторівнева грамотна оборона ЗСУ на цьому напрямку.

Денисов також зазначив, що кремлівські загарбники намагаються вигадати щось нове для оперативного перекидання особового складу на різні ділянки фронту.

Він підкреслив, що все закінчується ліквідацією українськими військовими ворожої техніки та особового складу.

Військовий також зазначив, що під час атак ворог використовує тактику малих піхотних груп, а також квадроцикли, мотоцикли для підвозу особового складу штурмових загонів.

В нас вони вкрали тактику використання FPV- дронів та різноманітних дронів і це говорить про те, що ворог вчиться.

Денисов також повідомив, що на Запорізькому напрямку ворог робить акцент на обстрілах з різних видів озброєння.

У ворога є просування, воно мікроскопічне і жалюгідне на фоні того скільки вони ресурсів, насамперед, артилерійських боєприпасів "навалюють" на ту чи іншу ділянку, — підкреслив Денисов. Поширити

Що відомо про ситуацію на півдні України

За інформацією представників командування ОСУВ “Одеса”, протягом минулої доби російські окупанти значно збільшили кількість спроб атак у напрямку Оріхова у Запорізькій області та в районі Кринок на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Зазначається, що протягом доби Силами оборони були відбито одну ворожу атаку в районі Старомайорського та чотири — в районі Роботиного.

На лівому березі Дніпра у Херсонській області протягом доби відбито 11 ворожих атак.

Протягом доби підтверджено інформацію про ліквідацію 159 кремлівських загарбників на півдні України та 46 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Протягом доби ворог втратив:

2 танки,

2 РСЗВ “Град”,

10 артсистем,

18 од автобронетехніки,

3 станції РЕБ,

3 розвідувальні БпЛА,

2 аерофотостанції,

6 човнів,

польовий пункт боєпостачання,

спостережний пункт,

пускову установку.

Ворог здійснив ракетний удар з тактичної авіації в напрямку Кіровоградщини із застосуванням крилатої ракети, імовірно Х-59. На жаль, є влучання, унаслідок якого поранено цивільну особу, пошкоджено 20 приватних житлових будинків, чотири господарчі будівлі та газогін, — йдеться у повідомленні Сил оборони півдня. Поширити

Унаслідок застосування ворогом засобів ураження по Херсону та 19 населених пунктах Херсонщини пошкоджено приватні житлові будинки, навчальний заклад, об’єкт комунальної інфраструктури, крамниця, господарські споруди, гаражі, пункт незламності, вежу стільникового зв’язку та цивільні автомобілі.

На Миколаївщині ворожа артилерія обстріляла акваторію Очаківської громади, на Дніпропетровщині — Нікополь, Мирівську, Марганецьку та Покровську громади — поранено цивільного, пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові будинки, господарські споруди, навчальний заклад, медична установа, комунальне підприємство, об’єкти критичної інфраструктури, цивільні автомобілі та лінії електропередачі.

На Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 12 населених пунктів. Унаслідок застосування противником ударних дронів та артилерії пошкоджені приватні будинки.