Россия атаковала гражданские объекты Харькова. Погибли два человека, есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала гражданские объекты Харькова. Погибли два человека, есть раненые

Игорь Терехов
дснс
Read in English
Читати українською

Российская авиация 30 апреля ударила по Харькову управляемыми авиабомбами. Есть попадания по гражданской инфраструктуре в Холодногорском и Киевском районах города.

Армия РФ атаковала Харьков

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, зафиксированы удары у парковой зоны.

Есть предварительная информация об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе, — отметил Терехов.

Впоследствии стало известно, что в результате ударов по Харькову два человека погибли, шесть получили ранения.

По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, враг попал по:

  • Холодногорский;

  • Киевском районе Харькова.

Террористы попали в гражданскую инфраструктуру.

Власти предупреждают об угрозе повторных пусков и призывают находиться в укрытии до отбоя тревоги.

Что известно об атаках армии РФ по Харьковщине в течение 30 апреля

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, 30 апреля оккупанты ударили двумя КАБами по г. Харьков, удары в землю зафиксировали в Киевском районе.

В одном из ЖК поврежден фасад и остекление окон дома. Пострадавший 42-летний мужчина, госпитализированный в медучреждение, находится в тяжелом состоянии.

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 18 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка и другие. Авиационных обстрелов подверглись Липке, Веселое, Нескучное, Малая Волчья, Боровая.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне ударили у железнодорожного вокзала в Балаклее Харьковской области. Есть раненые
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Балаклея
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала КАБами Харьковщину. Пострадали трое детей
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ сбросила авиабомбы на Харьков. Есть пострадавшие
Последствия удара армии РФ по Харькову

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?