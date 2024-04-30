Россия атаковала гражданские объекты Харькова. Погибли два человека, есть раненые

Российская авиация 30 апреля ударила по Харькову управляемыми авиабомбами. Есть попадания по гражданской инфраструктуре в Холодногорском и Киевском районах города.
Армия РФ атаковала Харьков
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, зафиксированы удары у парковой зоны.
Впоследствии стало известно, что в результате ударов по Харькову два человека погибли, шесть получили ранения.
По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, враг попал по:
Холодногорский;
Киевском районе Харькова.
Террористы попали в гражданскую инфраструктуру.
Власти предупреждают об угрозе повторных пусков и призывают находиться в укрытии до отбоя тревоги.
Что известно об атаках армии РФ по Харьковщине в течение 30 апреля
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, 30 апреля оккупанты ударили двумя КАБами по г. Харьков, удары в землю зафиксировали в Киевском районе.
В одном из ЖК поврежден фасад и остекление окон дома. Пострадавший 42-летний мужчина, госпитализированный в медучреждение, находится в тяжелом состоянии.
Артиллерийские и минометные удары врага получили около 18 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка и другие. Авиационных обстрелов подверглись Липке, Веселое, Нескучное, Малая Волчья, Боровая.
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