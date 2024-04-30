Россия атаковала гражданские объекты Харькова. Погибли два человека, есть раненые

Российская авиация 30 апреля ударила по Харькову управляемыми авиабомбами. Есть попадания по гражданской инфраструктуре в Холодногорском и Киевском районах города.

Армия РФ атаковала Харьков

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, зафиксированы удары у парковой зоны.

Есть предварительная информация об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе, — отметил Терехов. Поделиться

Впоследствии стало известно, что в результате ударов по Харькову два человека погибли, шесть получили ранения.

По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, враг попал по:

Холодногорский;

Киевском районе Харькова.

Террористы попали в гражданскую инфраструктуру.

Власти предупреждают об угрозе повторных пусков и призывают находиться в укрытии до отбоя тревоги.

Что известно об атаках армии РФ по Харьковщине в течение 30 апреля

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, 30 апреля оккупанты ударили двумя КАБами по г. Харьков, удары в землю зафиксировали в Киевском районе.

В одном из ЖК поврежден фасад и остекление окон дома. Пострадавший 42-летний мужчина, госпитализированный в медучреждение, находится в тяжелом состоянии.