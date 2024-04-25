Россияне ударили у железнодорожного вокзала в Балаклее Харьковской области. Есть раненые

Войска РФ 25 апреля ударили по Балаклее Изюмского района Харьковщины. Попадание зафиксировано у железнодорожного вокзала.

Последствия удара РФ по Балаклее 25 апреля

Председатель ОВА Олег Синегубов отметил, что в результате атаки россиян вблизи железнодорожного вокзала в Балаклее известно о пяти пострадавших — трех женщинах и двух мужчинах.

Позже он уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 7 человек.

Детали устанавливаются. Все службы работают на месте. Поделиться

Ситуация в Харьковской области

За минувшие сутки артиллерийские и минометные удары РФ получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Кудеевка, Гатище и другие. Авиационные обстрелы подверглись Веселому, Белому Колодцу, Волчанску, Кирилловке.

25 апреля оккупанты нанесли удар по селу Новоосиново Купянского района, в результате чего пострадали женщины в возрасте 70 и 73.

Из населенных пунктов трех районов области было эвакуировано 70 семей с детьми.

В Харькове остается дефицит электроэнергии, действуют плановые графики отключений.