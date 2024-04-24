Армия РФ атаковала жилой комплекс в Харькове. Двое людей ранены
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Украина
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Армия РФ атаковала жилой комплекс в Харькове. Двое людей ранены

Игорь Терехов
атака
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24 апреля РФ целенаправленно ударила по жилому комплексу в Шевченковском районе Харькова. В области повреждены четыре многоквартирных дома, два человека ранены.

Что известно об обстреле Харькова 24 апреля

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, враг применил ракеты С-300.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас известно о двух пострадавших, оба с осколочными ранениями.

Их уже заботятся врачи. На месте идет поисково-спасательная операция. Работают все соответствующие службы.

В 1.23 Синегубов написал, что враг нанес удары по центральной части Золочева Богодуховского района.

По предварительным данным, двумя ракетами С-300. Повреждены админпомещение, а также остекление и наружная отделка четырех многоквартирных домов.

Терехов в комментарии "Общественному" сообщил, что в результате удара РФ перебит газопровод, службам пришлось отключить газоснабжение в микрорайоне, в который попали ракеты.

Россияне ударили по жилому кварталу в центральной части Харькова. Две ракеты С-300, разразившиеся возле жилого многоэтажного дома. Очень много выбитых окон. Будем обследовать крыши. Пострадали несколько домов. Утром будем восстанавливать газ. В последнее время происходят хаотические обстрелы Харькова преимущественно по жилым районам города, — отметил Терехов.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что в Харькове из-за попадания ракет по жилому комплексу было:

  • существенно повреждены фасады трех многоэтажных жилых домов,

  • повреждено около 30 автомобилей.

В Харькове выросло количество раненых в результате атаки РФ 24 апреля

Как впоследствии сообщила Харьковская областная прокуратура, в результате российской воздушной атаки на Харьков пострадали шесть мирных жителей

У троих мужчин 33, 45 и 53 лет легкие телесные повреждения. У трех женщин 25, 45 и 54 лет острая реакция на стресс.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Повреждены три многоэтажки, по меньшей мере 33 частных автомобиля, кафе, магазины, офисные помещения.

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