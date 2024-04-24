Армія РФ атакувала житловий комплекс у Харкові. Двоє людей поранено

24 квітня РФ цілеспрямовано вдарила по житловому комплексу у Шевченківському районі Харкова. В області пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, двоє людей поранено.

Що відомо про обстріл РФ Харкова 24 квітня

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, ворог застосував ракети С-300.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі відомо про двох постраждалих, обидва з осколковими пораненнями.

Ними вже опікуються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби.

О 1.23 Синєгубов написав, що ворог завдав ударів по центральній частині Золочева Богодухівського району.

За попередньою інформацією, двома ракетами С-300. Пошкоджені адмінприміщення, а також скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинків.

Терехов у коментарі "Суспільному" повідомив, що внаслідок удару РФ перебитий газопровід, службам довелося відключити газопостачання у мікрорайоні, в який влучили ракети.

Росіяни вдарили по житловому кварталу у центральній частині Харкова. Дві ракети С-300, які вибухнули біля житлового багатоповерхового будинку. Дуже багато вибитих вікон. Будемо обстежувати дахи. Постраждало декілька будинків. Зранку будемо відновлювати газ. Останнім часом відбуваються хаотичні обстріли Харкова, переважно, по житлових районах міста, — зазначив Терехов. Поширити

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що у Харкові через влучання ракет по житловому комплексу було:

суттєво пошкоджено фасади трьох багатоповерхових житлових будинків,

пошкоджені близько 30 автомобілів.

У Харкові зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ 24 квітня

Як згодом повідомила Харківська обласна прокуратура, внаслідок російської повітряної атаки на Харків постраждали шість мирних жителів

У трьох чоловіків 33, 45 та 53 років легкі тілесні ушкодження. У трьох жінок 25, 45 та 54 років гостра реакція на стрес.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Пошкоджено три багатоповерхівки, щонайменше 33 приватних автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення.