Армія РФ атакувала житловий комплекс у Харкові. Двоє людей поранено

24 квітня РФ цілеспрямовано вдарила по житловому комплексу у Шевченківському районі Харкова. В області пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, двоє людей поранено.
Що відомо про обстріл РФ Харкова 24 квітня
Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, ворог застосував ракети С-300.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі відомо про двох постраждалих, обидва з осколковими пораненнями.
Ними вже опікуються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби.
О 1.23 Синєгубов написав, що ворог завдав ударів по центральній частині Золочева Богодухівського району.
За попередньою інформацією, двома ракетами С-300. Пошкоджені адмінприміщення, а також скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинків.
Терехов у коментарі "Суспільному" повідомив, що внаслідок удару РФ перебитий газопровід, службам довелося відключити газопостачання у мікрорайоні, в який влучили ракети.
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що у Харкові через влучання ракет по житловому комплексу було:
суттєво пошкоджено фасади трьох багатоповерхових житлових будинків,
пошкоджені близько 30 автомобілів.
У Харкові зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ 24 квітня
Як згодом повідомила Харківська обласна прокуратура, внаслідок російської повітряної атаки на Харків постраждали шість мирних жителів
У трьох чоловіків 33, 45 та 53 років легкі тілесні ушкодження. У трьох жінок 25, 45 та 54 років гостра реакція на стрес.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Пошкоджено три багатоповерхівки, щонайменше 33 приватних автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення.
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