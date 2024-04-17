Харків може стати "другим Алеппо" без допомоги США — мер
Категорія
Україна
Дата публікації

Харків може стати "другим Алеппо" без допомоги США — мер

Харків
Джерело:  The Guardian

Якщо політики США не проголосують за нову військову допомогу, щоб допомогти Україні отримати протиповітряну оборону, Харків ризикує стати "другим Алеппо".

Росія намагається знищити електропостачання Харкова

Про це The Guardian розповів мер міста Ігор Терехов.

За його словами, тактика Росії наразі полягає в тому, щоб знищити електропостачання міста та обстрілювати житлові райони, тероризуючи 1,3 мільйона жителів.

Терехов сказав, що пакет військової допомоги США на суму 60 мільярдів доларів, який наразі застряг в Конгресі , має «вирішальне значення для нас» і закликав Захід знову зосередитися на війні.

Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити, щоб Харків став другим Алеппо.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Мер Харкова

Сирійське місто Алеппо зазнало інтенсивних бомбардувань російськими та сирійськими урядовими силами в розпал громадянської війни в країні десять років тому.

Незважаючи на руйнування військами РФ електростанції, а також усіх підстанцій, небагато мешканців покинули місто.

The Guardian пише, що Харків залишається жвавим мегаполісом із жвавими ресторанами та кафе, а деякі підприємства процвітають, незважаючи на загрозу.

Діти навчаються або онлайн, або в підземних школах. Водопостачання продовжується, але Терехов сказав, що є занепокоєння, що російські військові можуть перейти до атак розподілу газу після того, як минулого тижня ударів зазнали сховища на заході.

Зеленський закликав надати Україні більше ППО

16 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ зробить запит на скликання засідання Ради Україна — НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.

За словами речника командування Повітряних сил Іллі Євлаша, Україні необхідно близько 25 систем ЗРК Patriot для ефективного відбиття повітряних атак армії РФ. 

Раніше президент також говорив, що Україні потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній.

Команда очільника МЗС Дмитра Кулеби знайшла 100 доступних Patriot у Європі, однак на передачу наразі погодилася лише Німеччина.

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