Харьков может стать "вторым Алеппо" без помощи США — мэр

Если политики США не проголосуют за новую военную помощь, чтобы помочь Украине получить противовоздушную оборону, Харьков рискует стать "вторым Алеппо".

Россия пытается уничтожить электроснабжение Харькова

Об этом The Guardian рассказал мэр города Игорь Терехов.

По его словам, тактика России в настоящее время состоит в том, чтобы уничтожить электроснабжение города и обстреливать жилые районы, терроризируя 1,3 миллиона жителей.

Терехов сказал, что пакет военной помощи США на сумму 60 миллиардов долларов, который сейчас застрял в Конгрессе, имеет «решительное значение для нас» и призвал Запад снова сосредоточиться на войне.

Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить, чтобы Харьков стал вторым Алеппо. Игорь Терехов Мэр Харькова

Сирийский город Алеппо подвергся интенсивным бомбардировкам российскими и сирийскими правительственными силами в разгар гражданской войны в стране десять лет назад.

Несмотря на разрушение войсками РФ электростанции, а также всех подстанций, немногие жители покинули город.

The Guardian пишет, что Харьков остается оживленным мегаполисом с оживленными ресторанами и кафе, а некоторые предприятия преуспевают, несмотря на угрозу.

Дети учатся либо онлайн, либо в подземных школах. Водоснабжение продолжается, но Терехов сказал, что есть обеспокоенность, что российские военные могут перейти к атакам распределения газа после того, как на прошлой неделе удары получили хранилища на западе. Поделиться

Зеленский призвал предоставить Украине больше ПВО

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев запросит созыв заседания Совета Украина — НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет.

По словам представителя командования Воздушных сил Ильи Евлаша, Украине необходимо около 25 систем ЗРК Patriot для эффективного отражения воздушных атак армии РФ.

Ранее президент также говорил, что Украине необходимо 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой.

Команда главы МИД Дмитрия Кулебы нашла 100 доступных Patriot в Европе, однако на передачу согласилась только Германия.