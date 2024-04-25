Росіяни вдарили біля залізничного вокзалу в Балаклії на Харківщині. Є поранені

Війська РФ 25 квітня вдарили по Балаклії Ізюмського району на Харківщині. Влучання зафіксовано біля залізничного вокзалу.

Наслідки удару РФ по Балаклії 25 квітня

Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок атаки росіян поблизу залізничного вокзалу в Балаклії відомо про 5 постраждалих — три жінки та двоє чоловіків.

Пізніше він уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до 7.

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Ситуація в Харківській області

За минулу добу артилерійських та мінометних ударів РФ зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Кудіївка, Гатище та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка.

25 квітня окупанти завдали удару по селу Новоосинове Куп’янського району, внаслідок чого постраждали жінки віком 70 та 73.

З населених пунктів трьох районів області було евакуйовано 70 родин із дітьми.

У Харкові залишається дефіцит електроенергії, діють планові графіки відключень.