Армія РФ ударила по телевежі в Харкові ракетою Х-59 — Що відомо про наслідки атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ ударила по телевежі в Харкові ракетою Х-59 — Що відомо про наслідки атаки

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Армія РФ ударила по телевежі в Харкові ракетою Х-59 — Що відомо про наслідки атаки

Внаслідок удару РФ 22 квітня по телевежі у Харкові, а також найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

Які наслідки влучання РФ по телевізійній вежі у Харкові

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог поцілив по телевежі ракетою Х-59. Загальна висота конструкції складала 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів.

Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання.

Синєгубов відзначив, що наразі харків'яни можуть підключити:

  • кабельне;

  • супутникове ТБ.

Також в регіоні продовжують роботу радіо, інтернет, мобільний зв'язок.

Удар по телевежі Харкова

22 квітня Росія атакувала ракетою телевежу Харкова. Як пізніше розповіли в обласній прокуратурі, росіяни застосували під час удару керовану авіаційну ракету Х-59.

За словами президента України Володимира Зеленського, ворожий удар був спробою обмежити місто до звʼязку та інформації.

Він зауважив, що наразі наша країна потребує посилення протиповітряної оборони та привітав зусилля партнерів, які хочуть допомогти Україні з цим питанням.

Окрім цього за інформацією Синєгубова, протягом 22 квітня злочинна армія РФ завдавала ракетних ударів по Харкову та спричинила поранення цивільних.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Гатище, Плетенівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнав Харків.

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