Армія РФ пошкодила телевізійну вежу у Харкові — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ пошкодила телевізійну вежу у Харкові — відео

Армія РФ атакує Харків
Джерело:  online.ua

Окупаційна армія РФ вдень, 22 квітня, атакувала Харків і пошкодила телевізійну вежу у місті. 

Що відомо про наслідки чергової атаки армії РФ на Харків

За словами мера міста Ігоря Терехова та представників поліції, спочатку у Харкові пролунав гучний вибух.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що російські військові злочинці поцілили у телевізійну вежу у Харкові.

Під час тривоги співробітники перебували в укритті, тому жертв серед людей немає. Однак є перебої із сигналом цифрового телебачення.

Вкотре звертаємося до громадян: довіряйте тільки офіційним джерелам інформаці, — зазначив Синєгубов.

Що відомо про наслідки останніх атак армії по Харківській області

За інформацією Синєгубова, протягом понеділка, 22 квітня, злочинна армія РФ завдавала ракетних ударів по Харкову та спричинила поранення цивільних.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Гатище, Плетенівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнав Харків.

21 квітня 15:31 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено будинок.

За минулу добу в межах області на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 11,85 га території, знищили 127 вибухонебезпечних предметів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Прикордонники дронами знищили позиції російської армії на Харківщині — відео
Держприкордонслужба України
Дрони
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Навіщо Кремль продовжує брехати про підготовку до захоплення Харкова — пояснення аналітика
Знищені танки армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ ударила по Харкову. Є постраждалий
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?