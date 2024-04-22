Окупаційна армія РФ вдень, 22 квітня, атакувала Харків і пошкодила телевізійну вежу у місті.

Що відомо про наслідки чергової атаки армії РФ на Харків

За словами мера міста Ігоря Терехова та представників поліції, спочатку у Харкові пролунав гучний вибух.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що російські військові злочинці поцілили у телевізійну вежу у Харкові.

Під час тривоги співробітники перебували в укритті, тому жертв серед людей немає. Однак є перебої із сигналом цифрового телебачення.

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Що відомо про наслідки останніх атак армії по Харківській області

За інформацією Синєгубова, протягом понеділка, 22 квітня, злочинна армія РФ завдавала ракетних ударів по Харкову та спричинила поранення цивільних.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Гатище, Плетенівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнав Харків.

21 квітня 15:31 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено будинок.

За минулу добу в межах області на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 11,85 га території, знищили 127 вибухонебезпечних предметів.