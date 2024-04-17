Прикордонники дронами знищили позиції російської армії на Харківщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Прикордонники дронами знищили позиції російської армії на Харківщині — відео

Держприкордонслужба України
Дрони

Українські прикордонники за допомогою дронів знищили ворожі позиції в Харківській області.

Українські дрони нищать позиції ворога

Прикордонники ЗСУ ліквідували позиції окупантів у Харківській області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

В Харківській області бійці прикордонної служби виявили замаскований російський комплекс дистанційного мінування та електротрансформатор.

Після чого за допомогою дронів-камікадзе військові завдали удару по цілях.

Що відомо про знищення комплексу "Муром-П"

На відео показана робота бійців Гвардії наступу "Сталевий кордон". Прикордонна аеророзвідка виявила російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П" на Харківському напрямку.

Воїни завдяки дронам атакували ворожий спостережний комплекс та знищили його.

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