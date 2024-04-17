Прикордонники дронами знищили позиції російської армії на Харківщині — відео

Українські прикордонники за допомогою дронів знищили ворожі позиції в Харківській області.
Українські дрони нищать позиції ворога
Прикордонники ЗСУ ліквідували позиції окупантів у Харківській області.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Після чого за допомогою дронів-камікадзе військові завдали удару по цілях.
Що відомо про знищення комплексу "Муром-П"
На відео показана робота бійців Гвардії наступу "Сталевий кордон". Прикордонна аеророзвідка виявила російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П" на Харківському напрямку.
Воїни завдяки дронам атакували ворожий спостережний комплекс та знищили його.
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