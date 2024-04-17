Пограничники дронами уничтожили позиции российской армии в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Пограничники дронами уничтожили позиции российской армии в Харьковской области — видео

Госпогранслужба Украины
Дроны
Читати українською

Украинские пограничники с помощью дронов уничтожили вражеские позиции в Харьковской области.

Украинские дроны уничтожают позиции врага

Пограничники ВСУ ликвидировали позиции оккупантов в Харьковской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В Харьковской области бойцы пограничной службы обнаружили замаскированный российский комплекс дистанционного минирования и электротрансформатор.

После чего с помощью дронов-камикадзе военные нанесли удар по целям.

Что известно об уничтожении комплекса "Муром-П"

На видео показана работа бойцов Гвардии наступления "Стальная граница". Пограничная аэроразведка обнаружила российский комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-П на Харьковском направлении.

Воины благодаря дронам атаковали вражеский наблюдательный комплекс и уничтожили его.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские пограничники уничтожили дронами технику армии РФ на Левобережье Херсонщины — видео
ГПСУ
Гаубица
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пограничники уничтожили комплекс "Муром-П" на Харьковском направлении — видео
ГПСУ
всу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Донецкой области пограничники уничтожили два вражеских БТР — видео
ГПСУ
всу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?