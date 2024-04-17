Пограничники дронами уничтожили позиции российской армии в Харьковской области — видео

Украинские пограничники с помощью дронов уничтожили вражеские позиции в Харьковской области.
Украинские дроны уничтожают позиции врага
Пограничники ВСУ ликвидировали позиции оккупантов в Харьковской области.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
После чего с помощью дронов-камикадзе военные нанесли удар по целям.
Что известно об уничтожении комплекса "Муром-П"
На видео показана работа бойцов Гвардии наступления "Стальная граница". Пограничная аэроразведка обнаружила российский комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-П на Харьковском направлении.
Воины благодаря дронам атаковали вражеский наблюдательный комплекс и уничтожили его.
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