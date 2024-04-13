В Донецкой области пограничники уничтожили два вражеских БТР — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Донецкой области пограничники уничтожили два вражеских БТР — видео

ГПСУ
всу
Читати українською

Украинские пограничники в Донецкой области ликвидировали два российских бронетранспортера.

Что известно о потерях врага в Донецкой области

Два БТР-82А уничтожили ударные БПЛА пограничников бригады Гвардии наступления "Месть" в Донецкой области, — сообщили в ГНСУ.

Пограничники сообщили, что первый бронетранспортер взорвался ночью на мини, заранее дистанционно установленной дроном пограничники. Обездвиженную технику добили утром.

Вторую единицу техники военные уничтожили сбросами с бомбера "Вампир".

Что известно о ситуации на фронте

В общем, враг нанес 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали более 800 солдат РФ, 17 танков и 54 артсистемы
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали за сутки более 800 солдат РФ, 30 артсистем и 23 танка
Генштаб ВСУ
рф
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали 830 окупантов и 22 танка армии РФ в течение суток
Военный ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?