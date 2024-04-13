В Донецкой области пограничники уничтожили два вражеских БТР — видео

Украинские пограничники в Донецкой области ликвидировали два российских бронетранспортера.

Что известно о потерях врага в Донецкой области

Два БТР-82А уничтожили ударные БПЛА пограничников бригады Гвардии наступления "Месть" в Донецкой области, — сообщили в ГНСУ. Поделиться

Пограничники сообщили, что первый бронетранспортер взорвался ночью на мини, заранее дистанционно установленной дроном пограничники. Обездвиженную технику добили утром.

Вторую единицу техники военные уничтожили сбросами с бомбера "Вампир".

Что известно о ситуации на фронте

В общем, враг нанес 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ противника.