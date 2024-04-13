В Донецкой области пограничники уничтожили два вражеских БТР — видео

Украинские пограничники в Донецкой области ликвидировали два российских бронетранспортера.
Что известно о потерях врага в Донецкой области
Пограничники сообщили, что первый бронетранспортер взорвался ночью на мини, заранее дистанционно установленной дроном пограничники. Обездвиженную технику добили утром.
Вторую единицу техники военные уничтожили сбросами с бомбера "Вампир".
Что известно о ситуации на фронте
В общем, враг нанес 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ противника.
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