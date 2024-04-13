На Донеччині прикордонники знищили два ворожі БТР — відео

Українські прикордонники в Донецькій області ліквідували два російські бронетранспортери.

Що відомо про втрати ворога на Донеччині

Два БТР-82А знищили ударні БпЛА прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста" на Донеччині, — повідомили в ДПСУ. Поширити

Прикордонники повідомили, що перший бронетранспортер підірвався вночі на міні, яку заздалегідь дистанційно встановили дроном прикордонники. Знерухомлену техніку добили зранку.

Другу одиницю техніки військові знищили скидами з бомбера "Вампір".

Що відомо про ситуацію на фронті

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ противника.