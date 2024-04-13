На Донеччині прикордонники знищили два ворожі БТР — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

На Донеччині прикордонники знищили два ворожі БТР — відео

ДПСУ
зсу

Українські прикордонники в Донецькій області ліквідували два російські бронетранспортери.

Що відомо про втрати ворога на Донеччині

Два БТР-82А знищили ударні БпЛА прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста" на Донеччині, — повідомили в ДПСУ.

Прикордонники повідомили, що перший бронетранспортер підірвався вночі на міні, яку заздалегідь дистанційно встановили дроном прикордонники. Знерухомлену техніку добили зранку.

Другу одиницю техніки військові знищили скидами з бомбера "Вампір".

Що відомо про ситуацію на фронті

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ противника.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували понад 800 солдатів РФ, 17 танків та 54 артсистеми
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували за добу понад 800 солдатів РФ, 30 артсистем та 23 танки
Генштаб ЗСУ
зсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували 830 окупантів та 22 танки армії РФ протягом доби
Військовий ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?